«Рыженькая из «ВИА Гры»: Анна Седокова кардинально изменила цвет волос – Instagram

Сегодня, 14:17

Певица заинтриговала поклонников своим новым перевоплощением.

36-летняя певица и многодетная мать Анна Седокова предстала в Instagram в совершенно новом образе. Дело в том, что певица кардинально поменяла цвет волос, изменив шатену в пользу рыжих локонов. Однако пока неизвестно, действительно ли Анна перекрасила свои волосы или просто прибегла к помощи фотошопа или парика. При этом поклонники оценили выбор Седоковой.

«Очень круто! Как рыженькая из «ВИА Гры», «Яркая. Страстная. Красивая, очень идет этот цвет», «Такая молодая сразу стала, просто не узнать!», «Как русалочка! Только корни немного потемнее растянуть», «Даже моложе выглядите», «Очень идёт! Такая яркая!», «Главное, чтобы тебе нравилось, а мы в любом случае поддержим», «Привет, рыженькая из Виа Гры», - прокомментировали снимок фанаты Седоковой.