«Повторит судьбу Жанны Фриске»: Новая беременность Началовой может добить подорванное подагрой здоровье

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Ужасное состояние певицы в последнее время очень смущает и шокирует поклонников, но желание стать вновь мамой может негативно сказаться на организме звезды.

Певица Юлия Началова очень знаменита стала после того, как в 1992 году появился первый клип на песню «Учитель», а в 1995 году вышел дебютный альбом юной певицы «Ах, школа-школа!». После этого Юлия начала активно работать над собой и самосовершенствоваться. Однако не все смогут узнать привычный образ звезды с ее нынешним состоянием и внешним видом. Дело в том, что Юлия Началова призналась, что у нее диагностирована болезнь – подагра. Причиной развития страшного недуга стало желание увеличить грудь. Юлия активно просила своих поклонниц не рисковать своим здоровьем и не ложиться на стол пластического хирурга. Дело в том, что Началовой во время операции занесли инфекцию, сами импланты не прижились, а осложнения привели к подагре, заражению крови и нарушению работы почек. Но даже в этой ситуации Юлия продолжила активно работать и первое время не раскрывала тайну ухудшения самочувствия. Теперь же певица призналась поклонникам, что страдает подагрой. Однако не все поддержали ее и помогли словом в этой ситуации. Несмотря на всю сложность ситуации со здоровьем, Началова воспитывает 11-летнюю дочь Веру и хочет подарить сына своему гражданскому супругу, с которым состоит в отношениях.

Есть подозрение, что Юлия Началова повторит судьбу Жанны Фриске. Именно рождение ребенка, по одной из версий, стало причиной развития у певицы головных болей и онкологии. Новая желанная беременность Началовой может добить подорванное подагрой здоровье и сделать из Юлии истощенную и слабую женщину. Юлия сейчас не раз подчеркивала поклонникам, что стремительно теряет былую форму, а состояние здоровья не радует в последнее время. Если же Началова решится родить сына, то она действительно из-за подагры может получить осложнения после родов. Не лишним будет проконсультироваться со специалистами в вопросе грудного вскармливания. То есть если была проблема во время хирургической операции с имплантами, то медики вероятно не дадут разрешения и рекомендации кормить ребенка грудным молоком больной подагрой Началовой.

Некоторые «поклонники» предвидят рождение малыша от суррогатной матери, поскольку этот шаг будет менее травмирующим для певицы. Началова может повторить судьбу Жанны Фриске, но все же негативные последствия и предостережения врачей Юлия видимо пока только собирает, чтобы понять полную картину происходящей ситуации. Напомним, российская певица Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Родные, друзья и тысячи поклонников попрощались со своей любимицей в концертном зале «Crocus City Hall». Отпевание прошло в Богоявленском соборе в Елохове. Похоронили Жанну Фриске на Николо-Архангельском кладбище.