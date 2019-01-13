Николаев не пригласил Королеву на «Встречу друзей» из-за страха выдать чувства – мнение

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С того момента как музыкант, не сдержав эмоции, признался журналистам, что по-прежнему любит «женщину с именем Наташа Королева» и никогда не сможет ее разлюбить даже находясь рядом другими женщинами, прошло уже 16 лет, но с тех пор ничего не изменилось, подозревают фанаты.

Недавно популярный исполнитель и композитор Игорь Николаев отпраздновал свой 59-й день рождения, который почти совпал с 40-летием творческой деятельности. В честь этого события его друзья пришли в студию «Сегодня вечером», чтобы поздравить именинника и вспомнить забавные и трогательные истории из его жизни. В числе приглашенных были Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Алла Пугачева, Валерий Сюткин, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев и другие близкие друзья и коллеги артиста, но самого главного человека – Наташу Королеву, которую многие поклонники Николаева считают его единственной любовью и музой, не пригласили.

Представить себе Николаева без Королевой некоторым поклонникам трудно до сих пор, а предаваться воспоминаниям без человека, который был частью творческой и частной жизни артиста, вообще «странно и некрасиво». Но всему есть причины, и поклонники, не долго думая, сделали собственные смелые предположения, тем более, что их никто разубедить и не пытался.

Фанаты считают, что Николаев не пригласил Королеву на праздничную «Встречу друзей» из-за страха выдать свои романтические чувства. Многие помнят, что Игорь Николаев всегда остро реагировал на вопросы о его чувствах к Наташе Королевой после их расставания и даже отказывался комментировать вопросы относительно своего возможного отцовства ребенка экс-супруги, который родился, когда Наташа уже не скрывала своих отношений с Сергеем Глушко.

«Грустный Николаев, нет тех песен- хитов! Просто допевает, доживает... У Игоря глаза горели, когда Юдашкина поздравляли! Натулька пела... Ух жаль...», «Все гости понимали эту песню, и его боль только одна Юлия там не понимала смысла песни, слова эти песни все посвящены Наташе и его жизни», «Выпуск без Королевой - минус 20% творчества Николаева!», «А Наташеньку Королеву, нужно было пригласить!!! Не красивый поступок», «Зря не пригласили Наташу Королеву - она огромная часть жизни Николаева и его творчества», «Ну что вы пристали, не пригласил значит не захотел видеть. Может боится нахлынувших чувств. Они все время избегают друг друга», «Мало высветилась личность Игоря Николаева...Затмили. А ведь он мастер.. И жену другую хочется видеть. Песни его прелестные...», «А я присоединяюсь лучше как в песне, чтоб линии жизни пересеклись в творческом союзе. можно было бы на концерт сходить», - высказывают свое мнение юзеры в комментариях к ролику с передачей на одном из видеохостингов.

Остались ли между звездными исполнителями чувства, конечно, никто кроме их самих сказать не может, но то, что воссоединение «Дельфина с Русалкой» обрадовало бы миллионы фанатов – очевидно.