Анастасия Макеева звезда сериала «Анна Каренина» третий раз вышла замуж

Сегодня, 12:42

Кто стал счастливым супругом, звезда говорить не стала.

На своей странице в Instagram актриса Анастасия Макеева сообщила подписчикам, что в ноябре прошлого года в третий раз вышла замуж за хорошего человека. Напомним, что первым мужем 37-летней актрисы был Петр Кислов, а вторым Глеб Матвейчук. С ним актриса прожила 6 лет, но всё закончилось разводом. По слухам, причиной стало отсутствие детей у молодой семьи. А в прошлом году Матвейчук сделал предложение новой невесте Елене Храповой, которая родила ему дочь.

В прошлых союзах звезда сериала «Анна Каренина» афишировала свою личную жизнь, а в этот раз сообщила что счастье любит тишину и защиту, по словам Анастасии Макеевой, даже родственники не знали о её свадьбе. Сегодня она счастлива и просила фанатов искренне порадоваться за неё.

Подписчики комментировали пост актрисы: «вы заслуживаете счастья», «такая красавица не может быть одна», «вас не узнать, вы стали другая», «тут начинает пахнуть детишками», желали любви и долгих лет в браке.