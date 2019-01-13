«Не ведитесь на обман»: Зажравшуюся Собчак обвинили во лжи подписчикам

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Ксения Собчак рискует стать субъектом судебного разбирательства, если продолжит рекламировать непроверенные услуги.

Реклама на странице Ксении Собчак в социальной сети – дело нередкое. Часто журналистка вещает поклонникам о роскошных аппаратах для дегустации вин или честно отрабатывает контракт с главным торговым домом Москвы. Иногда Ксения принимает деловые предложения от косметологических салонов.

Судя по отношению Собчак к рекламным предложениям, которое можно наблюдать в шоу «Собчак слезам не верит», она очень трепетно относится к тому, что ей придётся продвигать. Но, вероятно, эта щепетильность оказалась песком, выпущенным в глаза поклонников, поскольку Ксению в очередной раз обвинили во лжи.

Предметом раздора стала реклама косметологической процедуры, которую Ксения Собчак якобы делает в дорогом салоне столицы. Оказалось, что рекомендации звезды бесполезны для большинства населения, у которого просто нет денег на дорогое удовольствие. Та часть, которая всё же прошла процедуру, выступила с протестом: «Народ, не ведитесь. Это обман за большие деньги». Такие комментарии стали появляться под постом телеведущей. Пользователи пишут, что процедура не стоит своих денег, и в России её вообще не умеют делать качественно, поэтому доверить приносящее доход лицо рукам «неумелых» специалистов Собчак просто не смогла бы.

Почему Ксения опять лжёт поклонникам остаётся загадкой. Возможно, причиной стало расставание с Максимом Виторганом и понимание некогда зажравшейся Собчак, что ей придётся больше времени проводить с сыном и меньше – на работе. Поэтому она берётся за рекламу непроверенных услуг.