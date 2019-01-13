«До гробовой доски»: Цекало после бурных романов расплатится одиночеством из-за «брошенной» дочери – мнение

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Шиферман, Милявская, Галушка, Дарина, еще может десять женщин будут с музыкантом, но в итоге он станет одиноким и невостребованным.

Музыкант и продюсер Александр Цекало мог поплатиться за свой очередной развод с сестрой Веры Брежневой из-за своего поведения в прошлом. Дело в том, что после развода с Лолитой Милявской в 2000 году, Цекало остался в новых отношениях с Викторией Галушко, которая родила ему троих детей со временем. Находясь в «букетно-конфетном» периоде, Александр резко оборвал контакты с Лолитой и их общей дочкой. То признавал Еву, то говорил, что она не его ребенок, но в итоге общение с девочкой свелось к нолю. Все же фамилия у Евы Цекало, а отчество – Александровна. На данный момент музыкант не общается с девочкой, и ее воспитывают родители Милявской в Украине. Лолита сама помогает ребенку и прикладывает все усилия, чтобы Ева не чувствовала, что осталась без поддержки и помощи обеих родителей. Есть мнение, что Цекало после бурных романов расплатится одиночеством из-за «брошенной» дочери.

Как известно, брак с Лолитой распался из-за измен Цекало, Лолита долго терпела, но решилась разорвать союз и не быть с «предателем» из-за общей дочери. Без стеснения Милявская говорит в интервью, что только измены Цекало помогли ей стать такой – женщиной вамп и отказаться от комплексов. Но все же до гробовой доски она и их дочь Ева, видимо, не забудут поступок Цекало. Теперь же оказалось, что Александр вновь совершил аналогичный поступок, но теперь без отца готовится оставить уже не одного, а троих детей, рожденных с сестрой Веры Брежневой – Викторией Галушко. Отречется или продолжит общение с детьми Галушки - точно пока неизвестно, но Цекало уже отзывается о Дарине, не как о любовнице. Видимо, девушка покорила Александра чем-то и теперь может даже рассчитывать на официальный брак с музыкантом. Не стоит забывать, что Александр находится в возрасте, который ему позволяет не только жениться, но и завести детей. Однако, может быть, обида Евы не дает Цекало двигаться далее и быть счастливым с одной женщиной.

Мнение в Сети также поддерживают и поклонники продюсера, но все же общаться с дочкой Александр пока не начал. Что будет с детьми Галушки, пока неясно, Виктория ситуацию не комментирует.