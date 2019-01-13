«Типаж Лолиты»: Александр Цекало мог развестись с сестрой Брежневой из-за образа Милявской

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Лолита и новая избранница Дарина очень похожи, что не может не впечатлить.

Александр Цекало и Виктория Галушка поженились в 2008 году, чем обескуражили многих поклонников. Скорее всего, не будет брака, предполагали в близком окружении пары, но они не только поженились, но и смогли родить двоих общих детей. Виктория больше известна, как младшая сестра знаменитой певицы Веры Брежневой. Ее интересы и хобби никогда не обсуждались, поскольку Вика была и есть домохозяйкой. Посвятив себя детям и семье, возможно, Галушка не заметила, что брак трещит по швам. Виктория все чаще замечала, что ее благоверного обвиняют в изменах и предательствах, но решиться на громкие разборки она априори не могла, поскольку была и остается особой не публичной. В то время, как ее старшая сестра Вера публикует массу селфи и продолжает бороться за счастье своей семьи с Константином Меладзе, ее сестра просто менее активна. Виктория не только не хочет афишировать отношений с Александром, но и не появляется на светских тусовках, чем автоматически сделала мужа не интересным для публики.

Отсутствие скандалов и оскорблений между супругами, возможно, сделали для публики из пары обычных звезд без изюминки. Но информация об изменах Александра за считанные минуты переросла в очень интересную для общественности «трагедию».

Пока пара пыталась разобраться в отношения, сестра Брежневой не комментировала ситуацию, но оборвать паузу решился именно Цекало, заявив, что он уже не в браке и состоит в отношениях с Дариной, которая не любовница. Новая девушка Цекало высокая, стройная, с темными волосами и красивой улыбкой. Дарина, как ее представил поклонникам Александр. С первого взгляда девушка напоминает типаж Лолиты. Это заключается в ее росте и внешних данных, которые очень трудно недооценить – она молода, привлекательная и яркая.

Складывается впечатление, что Александр Цекало мог развестись с сестрой Брежневой из-за образа Милявской, который с молодости не дает ему покоя. С Лолитой Александр провел не только время в браке, но и активно развивал свою карьеру в шоу-бизнесе. Может быть, роман с Викторией стал отдушиной для артиста на некоторое время, но в итоге, он не смог перебороть влечение к красивым женщинам, очень похожим на Милявскую. С Лолитой он создал кабаре-дуэт «Академия», а рассталась пара окончательно, оборвав все отношения в 2000 году. Стоит ли сравнивать Милявскую с Галушко и даже Дариной, судить лишь самому Цекало, но факт остается фактом, и Лолита, и Виктория стали матерями детей Александра Цекало, а вот настигнет ли такая участь Дарину, покажет время.