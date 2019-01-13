«Нервы для Гуфа»: Лидер Uma2rmaH может увести Кэти Топурию из-под носа у рэпера

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Скандал с Яной из Екатеринбурга, экс-любовницей Алексея Долматова, мог подтолкнуть солистку «A'Studio» к переменам в личной жизни.

В начале ноября Кэти Топурия взбудоражила общественность намёком на то, что больше не встречается с рэпером Гуфом. Сперва причина расставания была неизвестна, однако уже вскоре в медиапространство ворвалась некая 18-летняя жительница Екатеринбурга Яна с весьма пикантными откровениями о романе с Алексеем Долматовым. В числе прочего девушка заявила, что имела интимную близость с рэпером на протяжении двух лет, то есть в период своего несовершеннолетия. Также экс-любовница Гуфа утверждала, что тот встречался с Кэти Топурией лишь ради мечты переспать с тёлкой из «A'Studio». В конце концов певица отказалась терпеть унижения от тайной пассии Долматова и полностью прекратила обсуждать эту тему.

В то же время в сети начали ходить слухи, что, несмотря на все попытки Гуфа вернуть свою бывшую возлюбленную, сама она непрочь попробовать обустроить личную жизнь с другим мужчиной. На роль избранника Топурии внезапно для многих «заявил права» лидер Uma2rmaH Владимир Кристовский. В Instagram Кэти начали появляться «лайки» от музыканта и весьма неоднозначные комментарии, на которые сама она отвечает не менее загадочно и романтично. Подобным своим жестом Кристовский вполне может «сделать нервы» для и без того измождённого разборками в личной жизни Гуфа. Не исключено, что Лидер Uma2rmaH может увести Кэти Топурию из-под носа у рэпера. При этом стоит отметить, что и сам Владимир, вполне возможно, не обойдётся без проблем, ведь, как известно, вот уже пять лет музыкант женат на Ольге Пилевской, с которой воспитывает двухлетнего сына.