«Ростовский гремлин» Баста может пустить по миру Децла

Сегодня, 11:41

Кирилл Толмацкий пожаловался на Василия Вакуленко, который испортил ему репутацию, что существенно сказалось на его финансовом благополучии.

В последнее время Децл ориентирован на продвижение своего творчества на западных площадках, а отечественный шоу-бизнес его не привлекает. Вероятно, поэтому его стала раздражать громкая музыка российских исполнителей, особенно после того, как «один небезызвестный ростовский гремлин» (видимо, тут Децл подразумевает Басту) нелестно отозвался о нем в соцсети.

Конфликт Децла и Басты продолжается. Предметом для выяснения отношений стала слишком громкая музыка в клубе Басты, на которую пожаловался Децл. В ответ Баста назвал его «лохматым ...», за что Децл подал против Басты иск на миллион рублей, из которых получил всего пятьдесят тысяч по решению суда.

Что касается своих доходов, то Децл сообщил следующее: «Пока не начались странные аномалии в этом году, все было стабильно в финансовом плане». Возможно, музыкант остался недоволен суммой компенсации, которую суд сократил в двадцать раз от запрошенной истцом, предполагают юзеры.

Это не первый случай, когда Баста компенсирует Децлу моральный ущерб. В августе 2017 суд также постановил Басте выплатить Толмацкому 350 тысяч, и то решение суда было близко к запрошенной истцом сумме. Видимо адвокаты Вакуленко поднабрались опыта, раз смогли так сократить компенсацию. Баста, чего доброго, может и вовсе пустить по миру Децла, шутят в Сети, если его адвокаты не убавят прыть.

Напомним, что два музыканта уже давно «портят друг другу кровь». Козел, как назвал Вакуленко Толмацкий на концерте в Ростове, так достал хип-хопера, что он даже вызвал его на рэп-батл, но Баста отказался выходить против Децла и пригласил его в свой клуб мыть полы.