«Не переходите черту!»: Шаляпин показал постельный снимок с Цымбалюк-Романовской – фанаты

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Прохор Шаляпин показал, как он в одной постели с возлюбленной отметил Старый Новый год.

35-летний певец Прохор Шаляпин не стесняется публично показывать свою личную жизни. Недавно в своем профиле в Instagram артист опубликовал провокационный снимок, где он нежиться и обнимается с 40-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской в одной постели. При этом знаменитости были в обнаженном виде.

«Не переходите черту!», - заявили фанаты Шаляпина, которые посчитали, что интимную жизнь лучше оставлять при себе и не показывать постельные снимки в Интернете. Однако другие пользователи Сети посчитали, что всё это делается ради очередного пиара и «хайпа».