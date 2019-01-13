«Чё трёшься о чужого мужика?»: Фанаты Тодоренко набросились на модель из-за провокации с Топаловым

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Блогер и светская львица Кира Арсенина спровоцировала шквал критики в свой адрес из-за нежностей с женатым экс-солистом «Smash!!».

Ещё год назад в сети только ходили слухи о романе известной телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова, а сегодня пара уже связана узами брака и занимается воспитанием общего сына. Вместе с тем поклонники звезды «Орла и решки» опасаются, что экс-солист «Smash!!» может горько разочаровать её из-за своей любвеобильности и давней страсти к наркотикам. В числе прочего в фанатских сообществах в последнее время всё чаще обсуждаются возможные интрижки Влада Топалова. Артиста уже уличили в симпатии к полуобнажённой модели, заподозрив в измене недавно родившей Тодоренко. Вместе с тем накануне в сети появилось весьма провокационное видео с участием Топалова, которое уже успело наделать шума в социальных медиа.









Так, блогер, модель и просто светская львица Кира Арсенина взбудоражила сеть публикацией в Instagram, где она позирует в компании супруга Регины Тодоренко. Пользователей возмутило, что на видео девушка нежно прислонилась лицом к Топалову. Арсенина призналась, что ранее «зажигала» под его песни. На вопрос же о том, что объединяет её с экс-солистом «Smash!!» и действительно ли они теперь вместе, ответила весьма оригинально. «ну конечно , теперь мы швецкая семья !!! Малыша в троём воспитываем», - написала модель (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Стоит отметить, что на видео хорошо заметно – запись была сделана давно, ведь на заднем плане виден летний пейзаж, а сами Топалов с Арсениной одеты не по-зимнему. Вполне вероятно, что девушка просто дождалась «нужного момента», чтобы подобным видео привлечь к себе внимание. Если это так, то приём светской львицы удался. Из-за провокации с Топаловым фанаты Тодоренко мгновенно «слетелись» на пост Арсениной и набросились на модель с оскорблениями и обвинениями в посягательстве на новосозданную семью с обильным использованием непечатной лексики. «Так прижалась [негодование в нецензурной форме]. У него жена и ребёнок. Такие ТВАРИ бабы есть все же ,а!! Фу!», «Че ты трешься об чужого мужа, простипома???!!!», «А [высшая форма недоумения] так к чужому мужику прижиматься? Или это брат ваш?», «Я бы глаза на одно место натянула той, которая к моему мужику так прижималась», «А зачем так тереться об чужого мужчину?», - пишут негодующие пользователи.

Сама Арсенина на многочисленные негативные отзывы никак не отреагировала. Учитывая, что её публикация была активно растиражирована по целому ряду популярных пабликов, вполне возможно, что это было лишь заранее спланированной провокацией с целью пиара светской львицы.