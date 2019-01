«Сколько стоит любовь?»: Скандальный брак Солнцева и 64-летней Терешкович оказался коммерческим проектом Малахова

View this post on Instagram

Нет ничего лучше, чем провести старый новый год с любимым человеком. Провалялись сутки в постеле =) теперь уже, официально снова вместе 😊😊все невзгоды оставили в 2018, который стал непростым для наших отношений с Катей, но, мы все решили и смотрим с оптимизмом в будущее, чего и Вам желаем 😉 ______________ //// #гогенсолнцев #семья #отношения #likes #россия1 #прямойэфир #андреймалахов #тв #tv #news #вдвоемпротиввсех #happynewyear #holiday #russia #эмоции #любовь #тв #real