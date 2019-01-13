«Сколько стоит любовь?»: Скандальный брак Солнцева и 64-летней Терешкович оказался коммерческим проектом Малахова

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Самая истеричная пара ушедшего года теперь снова вместе. Муж и жена готовы снова «полюбить» друг друга по указу Малахова, который платит хорошие деньги паре за создание прибыльного контента.

В прошлом году Интернет «взорвала» необычная новость: в апреле 2018 года 38-летний артист и шоумен Гоген Солнцев связал себя узами брака с Екатериной Терешкович — 64-летней «бизнесувумен».

Весь прошлый год новостная лента пестрила сообщениями об странной паре — молодожёны то и дело оказывались в центре разных скандалов и интриг.

Стороны обвиняли друг друга в изменах, загулах, а также не могли ужиться из-за «бытовухи». На передачах Андрея Малахова парочка вытворяла вообще несусветную «дичь»: Солнцев «одевал картины» на головы телезрителей, а его жена и вовсе в «Прямом эфире» избила свою дочь, расцарапав лицо и выбив ей зуб.

Телезрители давно рассуждали о фарсе и наигранности отношений между парой. Оказалось, что Екатерина Терешкович — это профессиональная актриса второплановых ролей, а вся эта шумиха и сам брак в целом являются коммерческим проектом, где герои зарабатывают деньги на актёрской игре и не более.

И вот, к концу прошлого года пара объявила о расставании. Несколько недель от Гогена и Екатерины не было никаких новостей. Только перед Новым годом пара встретилась и переоделась в Деда Мороза и Снегурочку для того, чтобы порадовать детей на предновогоднем празднике. А несколько часов назад Солнцев выложил в Instagram фотографию, на которой изображена счастливая пара. Под фото актёр оставил запись, где разъяснил, что они с Катей помирились и начнут новую жизнь в счастье и радости.

Несколько дней назад пара появилась вместе в шоу у Малахова, где объявила о том, что посещает психолога и делает всё для достижения гармонии.

Телезрители давно заподозрили и считают, что именно Малахов является инвестором в этот «брачный» проект — телеведущий платит им на руки определённую сумму, а пара, в свою очередь, играет на публике и пляшет под дудку «создателя».

Брак Гогена Солнцева и 64-летней Терешкович оказался коммерческим проектом Андрея Малахова— в этом уверено большинство людей, посмотревших не один выпуск эфира, ведь Малахов платит за участие в съёмках передачи. Значит и платит за хорошую и правдоподобную игру актёрам.

Уже поднималась тема об увольнении Малахова из-за его жёсткого контента, который он отдаёт в эфир. Однако, Андрею дороже деньги, которые он гребёт «лопатой» после каждого выпуска с Гогеном и Катей.

«Сколько стоит любовь?», «Продажники фиговы, но играют хорошо, посмеялся», «Сколько Малахов заплатил за выбитый зуб? Это входило в сценарий?», «Андрюха, подкинь денег, у меня тоже в семье такая движуха происходит!», - прокомментировали запись Солнцева его подписчики.