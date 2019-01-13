«Хорошо челюсть рихтанули»: Пластика Ксении Собчак удивила поклонников в Instagram

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Экс-звезда «Дома-2» давно вызывала подозрения в использовании трудов пластических хирургов, а теперь и вовсе спровоцировала разговоры о результатах операции.

С момента первого своего появления на телеэкранах Ксения Собчак привлекла к себе внимание благодаря скандальности и склонности к эпатажу. С тех пор телезвезда взяла этот метод на вооружение и всякий раз заставляет говорить о себе благодаря одиозным высказываниям и поступкам. Вместе с тем некоторые обожатели и хейтеры Собчак находят повод, чтобы поговорить о Ксении, даже в её внешности. К примеру, уже давно экс-звезду «Дома-2» подозревают в использовании пластической хирургии. Следы операций уже не один раз замечали на лице у Собчак, но сама она на слухи никак не реагировала.

Очередной повод для обсуждения Собчак дала подписчикам накануне, когда опубликовала в своём Instagram новое фото с маленьким сыном Платоном. Вероятно, Ксения ожидала потока критики в свой адрес и адрес ребёнка, а потому предусмотрительно прикрыла лицо малыша гроздьями ягод. Как и предполагалось, пользователи принялись обсуждать внешность Собчак и её наследника. Несмотря на то, что большинство комментаторов умилились данной картиной, нашлись те, кто обратил внимание на некоторые недостатки Ксении. В числе прочего поклонников в Instagram удивила пластика нижней челюсти Собчак. «Хорошо Вам однако челюсть рихтанули! Здоровья рукам того хирурга», - написал один из пользователей. За короткое время комментарий собрал пару десятков «лайков». В то же время особо ревностные обожатели Собчак бросились на защиту кумира, заявив, что подобные темы не должны волновать никого, кроме самой Ксении и её близких.