«Разведёт на ВГТРК голубятню»: Приход Федункив на «Россию 1» может привести к опошливанию канала

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На ТНТ, где состоялась как телезвезда Марина Федункив, давно толерантно относятся к секс-меньшинствам, а сама резидент Comedy Woman даже в шутку поощряет наличие в своём окружении женоподобных мужчин.

Как известно, федеральные телеканалы России вот уже который год стоят на страже традиционных моральных ценностей и всячески хают разного рода медийных личностей за пропаганду гомосексуализма и прочие порочные деяния. Вместе с тем цензура на телевидении и порой даже скучный формат приводят к тому, что на центральном ТВ почти не появляются популярные звёзды. Зарождаются они, в большинстве своём, на площадках частных медиахолдингов. В этой связи федеральные каналы вынуждены «перекупать» уже готовых телезвёзд у ТНТ, СТС и прочих частных проектов.

Одной из таких звёзд стала Мария Федункив. Экс-КВНщица, известная по роли мамы Коляна из «Реальных пацанов», а также резидент Comedy Woman, в последние годы возымела большую популярность в медиасреде. Федункив обзавелась друзьями из звёздной «тусовки», снимает комедийные видео, ведёт корпоративы и с недавних и собственное шоу на канале «Россия 1» под названием «Пригласите на свадьбу». Несмотря на большие ожидания, есть опасения, что появление «перебежчика» с ТНТ может привести к опошливанию федерального канала.

В своё время многие зрители возмутились приходом на «Россию 1» Андрея Малахова с его аналогом «Пусть говорят». Пошлость, грязь и мракобесие на шоу подобного формата глубоко возмущает большинство россиян. Та же история может быть с Федункив. Как известно, ТНТ очень лояльно относится к секс-меньшинствам. В особенности толерантность процветает на шоу Comedy Woman, где одну из главных ролей играла и играет доныне Марина. Несколько лет назад, как сообщали СМИ, резидент шоу Евгений Бороденко заключил брак с мужчиной. В гомосексуализме не без веских на то оснований подозревают и Александра Гудкова, который ранее также играл весомую роль в Comedy Woman.

При этом сама Федункив женоподобность окружающих её мужчин, хоть и в шутку, но весьма активно поощряет. К примеру, в одном из последних видео в её Instagram-блоге рассказывается о новом сотруднике Марины, который, по условиям контракта, должен делать педикюр. Другой же мужчина-работник и вовсе красит глаза перед началом рабочего дня. Несмотря на откровенный стёб Федункив и юмористическое содержание, ролик заставляет задуматься, не разведёт ли «лазутчик» из ТНТ голубятню на «России 1». Возможно, звёздам канала вроде Дмитрия Киселёва и Владимира Соловьёва стоит задуматься о возможных последствиях для себя и коллег.