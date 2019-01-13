«Леля, а как же Егор?»: Актриса Леля Баранова меняет парней «как перчатки» после смерти парня

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Артистка Леля Баранова не может определиться в выборе из многочисленных мужчин.

Не так давно Леля Баранова опубликовала фотографию, заинтриговав подписчиков. Фотографию подписала «в предвкушении комментариев: брат, парень, друг?». Пользователи весьма неоднозначно отреагировали на данный пост. Большинство подписчиков стали критиковать Лелю за данную публикацию.

«Леля, а как же Егор? Актриса Леля Баранова меняет парней, как перчатки», «Леля год выжидала после смерти Егора Клинаева и не могла нового жениха показать, чтобы не осудили люди»,- пишут хейтеры.

С Егором у Лели была первая полудетская любовь. По описаниям актрисы это прекрасные отношения, которые приносят восторг и только приятные воспоминания. К сожалению, жизнь Егора Клинаева оборвалась молниеносно и была полным шоком для всех. Вот только траурный вид не поддержала лишь Леля, которая не переставала постить свои фотографии и публиковать stories с новыми мужчинами.

У Станислава Касатова в Instagram были замечены фотографии с Барановой, под фотографией он описывает как неимоверно счастлив с Лелей. Пользователи долго гадали, в каком они состоят статусе и приписывали им роман.

Не прошло и недели, как в сети появилась информация о том, что актриса втайне встречается с Хабибом Шариповым. Поклонники Хабиба неоднократно видели Баранову на выступлениях в шоу Песни на ТНТ в первых рядах. По суждениям хейтеров, для Лели роман с Хабибом это что-то мимолетное, а молодой певец, как настоящий восточный мужчина настроен очень серьезно и решительно.

Из анонимных источников стало известно, что Хабиб сделал предложение Барановой, но ответа пока не получил.

«Время покажет, а вдруг действительно Баранова станет женой Хабиба или поиски продолжится?»,- пишут пользователи. Кто знает, может на этом список Барановой не закончится?