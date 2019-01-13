Анджелина Джоли рассказала, что её дети стали копией Брэда Питта

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Актриса считает, что по мере взросления дети все больше превращаются в ее бывшего мужа.

43-летняя кинозвезда Анджелина Джоли рассказала, что длительное время не могла смириться с тем, что дети с каждым годом становится всё больше похожими на своего родного отца Брэда Питта. Однако теперь знаменитость отчасти счастлива, что дети унаследовали только самые лучшие черты и манеры Питта. Многодетная мать заявила, но ее сердце согревается, когда она видит своих детей такими, какие они есть.

Напомним, что битва актеров за опеку окончательно ещё не завершилась, но, похоже, Джоли не возражает против того, чтобы ее дети проводили много времени с Питтом. Однако недавно отца семейства так и не пригласили на день рождения дочери Захары.