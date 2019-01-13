«Что от нас скрывают?»: Алина Кабаева тайно вывезла 3-летнего сына Путина в Швейцарию — конспиролог

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Спортсменка скрывает наличие совместного ребенка с главой государства. Оказывается, одним из наследников «престола» династии Путиных стал 3-х летний сын Алины Кабаевой.

В марте 2015 года в частной VIP клинике Святой Анны в Соренго (Швейцария) Алина Кабаева впервые стала мамой. Оказывается, Алина Кабаева и Владимир Путин так и не узаконили свои отношения официально, но продолжают проживать вместе, рассказал конспиролог. В народе так и не решили вопрос станет ли Кабаева - «первой леди Российской Федерации» или продолжить жить любовницей президента «в тени».

Анонимные источники подтверждают, что на днях с частного аэропорта столицы был отправлен частный самолет с двумя лицами — женщина, похожая внешне и по телосложению на Алину Кабаеву и ребенок в возрасте до 5 лет мужского пола. По данным конспиролога, Кабаева тайно вывезла 3-летнего сына Путина в Швейцарию в срочном порядке. У специалиста возник вопрос, что от нас скрывают, если первое лицо государства отправил свою семью за рубеж незамедлительно.

Конспиролог предположил, что в связи с военными действиями между Украиной и Россией на территории республики Крым и приграничной зоны Украины, появились новые обстоятельства, которые не доводятся до населения, чтобы не посеять панику. По последним данным неделю назад власти Украины получили еще несколько партий сверхмощного летального оружия у США.

Судя по всему, Путин испугался за свое чадо и чтобы не подвергать их возможной опасности отправил в свою штаб-квартиру в Швейцарии, рассказал конспиролог. Стратегия войны такова,чтобы «обезвредить» противника — нужно «ослабить» его позиции по самым «больным и точечным местам», а это как раз семья и дети.

Напомним, что некоторое время назад в прямом эфире с Владимиром Путиным журналист задал вопрос президенту, когда же общественность узнает о его первой леди — когда же Путин наконец женится. На что Владимир Владимирович уклончиво ответил: «Как порядочный гражданин, я когда-нибудь буду обязан женится».

Фраза конечно же имела свою подоплеку и означает - «взял женщину — женись, появился ребенок — женись», что и говорит о порядочности нашего президента.

На этот счет журналисты выдвинули свою версию и убеждены, что Владимир Путин после громкого развода с Людмилой Путиной — больше не делает провокационных действий, что может навредить не только его репутации и России, но и в частности маленькому наследнику. Именно по этой причине Владимир Путин ждет конца своего президентского срока, чтобы потом уйти «на пенсию» и зажить хорошей, но человеческой жизнью с любящим близкими.