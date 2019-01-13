Растопчут в пыль: Мария Федункив «украла» зрителей у Гузеевой и Сябитовой

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Программа «Давай поженимся» стала не актуальна с выходом нового шоу Марии Федункив «Пригласите на свадьбу». Две главные свахи страны остались не у дел, а хитрая Федункив уже стремиться заработать высокий рейтинг на своем новом теле-шоу.

Издревне два федеральных канала «Россия-1» и «Первый канал» соперничают между собой. Программы «Пусть говорят» и «Прямой эфир», шоу талантов, а сейчас «Россия-1» решила основательно «пребрать» аудиторию «Первого» и уже отсняла первые эфиры нового теле-шоу «Пригласите на свадьбу».

Суть программы заключается в том, что звездные гости помогают найти парам их вторую половинку разными способами. По сути сценарий соответствует «Давай поженимся», но в программе Федункив помощь оказывают разные звезды российского шоу-бизнеса, чем сама программа становиться интересней для зрителя. Изощренный юмор актрисы театра и кино Марии Федункив «подкупает» телезрителей и заставляет смотреть с большим интересом.

Вот только она нагло «украла» зрителей у Гузеевой и Сябитовой и теперь они «растопчут ее в пыль», чтобы вновь занять первые позиции.

Не для кого не секрет, что Лариса Гузеева имеет весьма влиятельных деятелей в политической сфере и уже несколько лет тесно «работает» с депутатами Государственной Думы РФ.

После выхода новой программы в эфир - Лариса проговорилась, что своих «ненавистниц» она «растирает как порошок и терпеть не может, когда кто-то занимается плагиатом и парадирует ее творчество». Именно по этой причине конкуренцию программы «Давай поженимся» никто не мог составить уже более 5 лет.

Стало известно, что именно Ларисе Гузеевой принадлежат большая часть акций со средств данной программы, а Роза Сябитова имеет небольшую, но достаточно хорошую долю в этом прибыльном бизнесе. Вот только теперь Мария Федункив может забрать «львиную долю» аудитории и на «Первом» эфирное время упадет в рейтинге.

Месть Гузеевой может оказаться «по-страшней» угроз Жириновского «бомбануть по Тбилиси», отмечает эксперт. Мария Федункив может не просто «выпасть с федералки», а закончить свою карьеру на всех федеральных каналах в качестве артиста.