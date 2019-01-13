«Это тебе за Нелли»: Кобзон мог отстранить Баскова от сцены из-за ревности

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Временное творческое затишье Баскова в 2014 году могло быть вызвано общением золотого голоса России с Нелли Дризиной.

Все помнят, что до смерти Кобзона Николай Басков практически не звучал на радиостанциях, редко выпускал клипы, и его работа практически свелась к тому, что певец начал вести в качестве тамады свадьбы. Правда, осенью этого года Баскова стало слишком много - большинство юзеров связывают резкий рывок со смертью Кобзона.

Кобзон, по мнению юзеров, мог отстранить Баскова от сцены и выступлений из-за ревности к супруге. Поклонники мэтра убеждены, что любитель эпатажа Басков, вероятнее всего, хотел за счет звездной семьи пропиариться и вызвать слух о его романе с Нелли Кобзон, но получил только месть за свои умыслы в ответ.

К слову, последний снимок, сделанный Басковым с Нинель Дризиной датируется 2014 годом - именно тогда творческая деятельность пошла на спад, хотя никаких особенных изменений в репертуаре или во внешности, не считая дуэта с Киркоровым, у певца не произошло.

«Это тебе за Нелли было, Коля. Ты думал, что обнимать жену Кобзона можно просто так и тебе за это ничего не будет? Йося хоть был и изменщиком, но жену свою ревновал, так что заслужил ты нескольких лет творческого забвения» - пишут в сети.

Некоторые убеждены, что Николай Басков спровоцировал так не одного мужчину на ревность - недавняя выходка с певицей Жасмин могла закончиться очень плохо для певца, учитывая, что все мужья артистки обладают вспыльчивым характером. Поэтому и не удивляются, если он сумел довести до такого же состояния и Иосифа Кобзона, который мог убрать Баскова по первому щелчку пальцев из эстрады, с учетом его связей и возможностей.