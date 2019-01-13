«Ужас, какая худая»: Затравленная «изменщица» Ксения Собчак напугала фанатов «болезненной худобой»

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Из-за подозрений в неверности Максиму Виторгану телеведущая живет в постоянном стрессе, оставившем нездоровый отпечаток на ее теле, показалось обожателям.

Свежим постом в Instagram Ксения Собчак хотела поделиться любимой мантрой Ремарка и, судя по всему, продемонстрировать новый элегантный наряд. Однако, неожиданно для себя самой, скандалистка напугала фанатов «болезненной худобой». «Ужас, какая худая», - пишут подписчики, связавшие заметное «высыхание» Собчак с вероятными проблемами в личной жизни.

Прямо сейчас Ксению травят пресса и соцсети, повесившие на молодую мать клеймо «изменщицы». Свидания телеведущей с предполагаемым любовником в лице Константина Богомолова, само собой, прекратились, но отголоски интрижки и не думают отпускать Собчак. Параллельно Максим Виторган подливает масла в огонь, уж очень неумело, как для актера, отыгрывая сохранившуюся в звездной семье идиллию с помощью публикации старых фото.

Не первый месяц Ксения живет в постоянном стрессе, ведь сохранять спокойствие при негативном интересе общественности и СМИ попросту нереально. Не исключено, что параллельно Собчак мучают вопросы относительно того, что о ситуации с Богомоловым думает Виторган. Бросит или останется, вероятно, размышляет Ксения, убивая себе нервы и, следственно, здоровье.

Единственной эмоциональной разгрузкой для Собчак остается сын Платон. Примечательно, на фоне подозрений в неверности скандалистка больше времени начала проводить вместе с наследником, по крайней мере, такой вывод напрашивается глядя на социальную активность Ксении. Максим Виторган, почему-то, отсутствует на множественных семейных видео, что лишь сгущает тучи над звездным браком.

В завершении, отметим, психическое здоровье мужа Собчак также вызывает опасения. Все чаще Виторган публикует в Сети нетипичные для себя посты, активно используя матерные слова и прочие странные реплики. Быть может, скандал с Богомоловым ударил по Максиму еще сильнее, чем по Ксении.