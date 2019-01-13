«Отвянь, извращенка»: Королёву осудили за попытки флирта с Максимом Галкиным

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Наташе Королёвой напомнили, что у нее есть официальный супруг - Тарзан.

Недавно Наташа Королёва спровоцировала бурную реакцию пользователей сети, которые прочитали комментарии под фотографией Максима Галкина. Оказалось, что больше всего снимок мужа Пугачевой пришелся по душе супруге стриптизера Тарзана, которая назвала комика «красавчиком». Королёву осудили за попытки флирта с Максимом Галкиным - это может быть чревато для артистки последствиями.

«Отвянь, извращенка! Тебе стриптизера дома мало и скандалов вокруг себя? Зачем ты лезешь к Галкину, он тебе не муж, что бы ты его красавчиком называла. Он любит Аллу, а тебе не стоит забывать, что ты замужем, Королёва!» - пишут в сети.

Наташа Королёва - мастер эпатажа, как и ее супруг Сергей Глушко. Правда, поскольку в одной компании певицу и Максима Галкина особо никогда не замечали, пользователям сети стали непонятны мотивы такого прилива чувств Королёвой к супругу Пугачевой. Некоторые уверены, что подобные комментарии похожи на открытый флирт, который не должен присутсвовать при общении женатых людей. К тому же, в семье Пугачевой и Галкина, в отличие от Королёвой, свободные отношения не являются вариантом нормы.

Юзеры убеждены, что Королёвой не на что рассчитывать, поэтому свои восхищения она должна оставлять при себе - есть большой риск, что она может вызвать гнев Примадонны, которая может убрать ее на сцену. Поэтому во время даже таких комментариев просят певицу указывать, что это шутка, если она не имеет никаких видов на Галкина.