«Вжилась в роль и подожгла себя»: Друзья Елены Майоровой рассказали о её последних днях и возможности спасения от смерти

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Актриса незадолго до смерти начала сильно пить. На сьёмках она пугала коллег, падая возле зажжённого камина. Майорова также завила любовника, лишившись поддержки мужа, а в последних интервью она назвала себя сумасшедшей.

Известная российская актриса Елена Майорова трагически скончалась 23 августа 1997 года. Она сгорела заживо. Находясь на лестничной клетке в подъезде дома Майорова подпалила своё платье. Затем, будучи в огне, актриса добежала до служебного входа театра имени Моссовета во дворе своего дома. Когда она бежала, то за ней летел факелом столб пламени. В итоге, женщина скончалась с ожогами 85% всего тела, а через 9 месяцев от рака умер её муж.

Друзья Майоровой в своём недавнем интервью рассказали о её последних днях и возможности спасения от смерти. По их словам, актриса воспринимала близко к сердцу каждую роль, а в последние дни жизни вела себя очень странно. На сьёмках фильма «На ножах» Елена пугала коллег, подходя к горящему камину и падая возле него. Её уговаривал быть осторожней, но актриса каждый раз пала всё ближе и ближе к пламени.

Товарищ Майоровой уточняет, что в тот период актриса начала сильно пить прямо на работе на съёмочной площадке. Часто она попросту перебирала с алкоголем, что боялась попадаться режиссёру на глаза.

Сама Елена в одном из последних интервью признавалась, что всегда вживается в роль героини фильма, теряя свою личность. После сьёмок актриса старалась вернуть своё я. При этом актриса называла себя сумасшедшей. Возможно, что Майорова в день смерти в очередной раз вжилась в роль, поэтому и подожгла себя. Этой версии придерживаются и её близкие.

Её подруга Татьяна Догилева в последствии заявляла, что виновниками смерти Майоровой стали её «ужасные роли», за которые она бралась перед смертью. По словам женщины, роли были связаны с «чёрными силами». Догилева также заявляла, что спасти Майорову от смерти мог бы её супруг Сергей Шерстюк. По словам женщины, якобы он стал главным виновником смерти, так как не почувствовал момент, когда

Елене нужно было забыть о трудностях и встряхнуться. Догилева считала, что Шерстюку стоило бы увести Майорову на отдых и проявить заботу о ней, но вместо этого мужчина постоянно работал.

В итоге, актриса нашла утешение в актёре Олеге Василькове. Сама Догилева также считает себя отчасти виновной, так как не решилась отвести её к наркологу, чтобы тот вылечил от алкоголизма.

Как бы то ни было, сейчас о причинах смерти Майоровой её друзьям и близким приходится только гадать. Однако все они в один голос твердят, что Елену можно было спасти от проблем, и несчастного случая с поджогом.