«Алла её сожрет»: Галкин может «подкатывать» к Бузовой из-за желания вызвать ревность Пугачевой

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О неприязни Аллы Пугачевой к Ольге Бузовой, в частности, из-за Филиппа Киркорова, ходят целые легенды.

Недавно Максим Галкин прокомментировал видео, на котором Ольга Бузова, стараясь сделать красивое фото, нелепо сползала с гамака. Как известно, певица пребывает на Мальдивах, поэтому вся ее страница усыпана фотографиями с отдыха - но такой ракурс, увы, ей оказался не под силу. Галкин же отнесся с интересом к видео со съемок и назвал Бузову прирожденной комедийной актрисой.

Пользователи сети считают, что Максим Галкин не зря общается с Бузовой - зная, насколько плохо относится к ней его супруга, Алла Пугачева, такое поведение с его стороны выглядит как провокация. Они убеждены, что комик может «подкатывать» к Бузовой из-за желания вызвать ревность Пугачевой. Учитывая, что Ольга Бузова не понравилась Примадонне еще на волне слухов о романе певицы с ее экс-супругом, Филиппом Киркоровым.

«Алла её сожрет, что Галкин творит-то? Он специально хочет, чтобы Пугачева ревновала? Барановской мало было, так теперь с Бузовой решил пофлиртовать?» - пишет пользователь сети.

Безусловно, некоторые посчитали, что со стороны Галкина подобный комментарий выглядит, как сарказм. Но львиная часть пользователей убеждены - это может сигнализировать о новом романе Бузовой, а Галкин может оказаться новой любовью певицы, о которой она пишет в соцсетях, пребывая на отдыхе.