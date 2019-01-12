Слишком успешна: Топалов может игнорировать проблемы Тодоренко из-за зависти к ее карьере

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Сказочная популярность Влада осталась в прошлом, тогда как известность Регины растет с каждым днем, что не может не задевать человека, который совсем недавно был суперзвездой.

Многие заметили, что вопреки всеобщему ожиданию, Топалов пока не только не выглядит, как заботливый суперпапа, но и не так внимателен к супруге, как она того заслуживает, по мнению поклонников. Так, например, многих неприятно удивило недавнее сообщение Тодоренко о том, что во время беременности она перенесла пиелонефрит, который мог стоить жизни будущей матери и ребенку. Предположительно болезнь могла начать развиваться из-за слишком высоких нагрузок. Телеведущая не переставала работать и не отказывалась быть гостьей в различных шоу-программах.

Любой нормальный мужчина запретил бы жене столько работать, как только бы заметил ухудшение здоровья свой возлюбленной, но с Топаловым такого не произошло. Он позволил жене работать столько, сколько она считала возможным.

Артист может игнорировать проблемы Тодоренко из-за зависти к ее карьере. Молодая мать слишком успешна, а ее новые проекты только добавляет ей популярности, в то время как Топалову вместо первых ролей досталась только роль мужа теледивы. Возможно, для человека, привыкшего к обожанию, успехи собственной жены оказались тяжелым бременем, а сама Тодоренко сейчас слишком занята своими амбициями, чтобы заметить боль, которую причиняет любимому человеку. Да и ребенок, наверняка сейчас важнее, чем пусть даже очень любимый мужчина.

Хотя, возможно, Топалов и пытался образумить жену, но в силу своей мягкости не смог настоять на своем, а Тодоренко слишком занята собственными амбициями, поэтому проигнорировала советы мужа. Так или иначе, но поклонники пары считают, что такое «согласие» не может способствовать долгой семейной жизни.