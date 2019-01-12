«О, времена! О, нравы!»: Откровения Сябитовой об идеальности Башарова довели Кожевникову до психолога

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Актриса больше не может мириться с несправедливостью и бессердечием окружающих людей. Высказывание главной свахи России больно задело молодую женщину.

Оказывается Марат Башаров, который избивает своих жен (так утверждала его экс-супруга и брат нынешней), идеальный мужчина. По крайней мере, так следует из поста популярной ведущей программы «Давай поженимся» Розы Сябитовой, в котором она описала качества настоящего мужчины не забыв их дополнить примерами таких мужчин, среди которых многие юзеры с удивлением увидели фотографию скандально известного своим далеко не мужским поведением Марата Башарова.

Откровения Сябитовой об идеальности Башарова довели Кожевникову до кабинета психолога. На своей странице в Instgram Мария обратилась к подписчикам за советом, как бороться с несправедливостью, если мозг просто отказывается принимать жестокую реальность и черствость людей: «4 дня живу в своём «домике» Мир настолько сошёл с ума, а люди стали настолько бессердечны , что я не могу это воспринять! Не могу! Не хочу! Не умею! Впервые была у психолога, вывод : не можешь изменить ситуация меняй отношение. Работаю над собой, но я не знаю возможно ли антигуманные ситуация, которые происходят в наших регионах, научиться понимать и прощать...?! P.S. Расскажите свою историю и как Вы живете, боретесь зная, что рядом творится чудовищная несправедливость?!».

Подписчики откликнулись на крик души своего кумира. Большинство считает, что вместо восклицаний типа «О, времена! О, нравы!» надо начинать менять мир с себя и тогда все станет на свои места, другие советуют обратить к Богу с молитвой, потому что все ответы можно найти только у него, третьи же уверены, что мир не может быть несправедлив и каждый получает то, что заслужил.