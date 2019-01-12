Евгений Осин не забыт: К покойному трогательно обратилась его дочь

Сегодня, 20:20

Агния сообщила, что скучает по нему «безумно». Об этом она разместила пост в своём аккаунте в Instagram.

Евгений Осин не забыт своим ребёнком. К покойному папе трогательно обратилась его дочь.

Она приложила туда фотографию, где известного музыканта в молодом возрасте окружает множество детей. Среди них есть и Агния.

Подписчики уже отметились своими комментами. В них они отмечают, что Осин был замечательным человеком и певцом. На фоне его сразу видно, сколько «пустышек» содержит в себе нынешний шоу-бизнес.

Некоторые предположили, что дочь после смерти отца испытывает депрессию.

В то же время, она не осталась одна. Продюсеры отметили, что от папы она унаследовала его большой талант и шарм. Первым обратил на это внимание Андрей Разин.

С его «Ласковым маем» Агния уже поучаствовала в концерте группы в честь 30-летия коллектива. Он прошёл в Петербурге и пользовался неплохим успехом.

Разин уверен, что дочь Осина ожидает неплохая карьера и в качестве сольной певицы.