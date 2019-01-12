Вопрос по Лорак и Киркорову решен?: СМИ назначили время «свадьбы года»

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СМИ сообщили, что в ближайшее время артист сменит статус завидного жениха на женатого мужчину. Наконец-то журналисты, якобы, выяснили, когда и, главное, на ком женится поп-король.

Появилась информация, что Филипп Киркоров все-таки решил узаконить свои отношения с Ани Лорак. Представители СМИ уже даже назначили время «свадьбы года» на 2019 год.

Основанием для такого заявления стало признание Филиппа Бедросовича, что в ближайшее время он может кардинально изменить свою жизнь и даже приведет в свой дом хозяйку. В последнее время журналисты все чаще видят Киркорова с его давней подругой Ани Лорак, к которой он питает нежные чувства, как он сам неоднократно сообщал.

Разницу между нежными чувствами и романтическими понимают не все, поэтому невестой Киркорова журналисты назначили Лорак, которая очень кстати недавно развелась с неверным мужем, возможно как раз для того, чтобы выйти замуж за Филиппа.

Ну и правда, почему бы двум красивым, талантливым и успешным друзьям не пожениться, тем более, что им есть, что передать по наследству своим общим детям, которые, конечно же, тоже вскоре появятся. Так что вопрос по Лорак и Киркорову решен – свадьба состоится в 2019 году. Что касается отношения к такому ответственному шагу бывшей жены Киркорова, то мнение Примадонны журналисты пока не сообщили, но она женщина добрая, поэтому вероятно благословит этот брак.