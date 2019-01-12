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В семье эстрадного певца мог наступить разлад из-за вероятного увлечения Михайловым вдовой Иосифа Давыдовича Кобзона.

Нелли Михайловна является большой поклонницей творчества Станислава Владимировича. Неоднократно «куколка» отжигала на концертах харизматичного кумира, получившего за талант, помимо признания четы Кобзонов, статус друга семьи. Разумеется, появление Михайлова на дне рождения Нинель в качестве VIP-гостя не стало ни для кого сюрпризом. Удивило, как в компании кумира вдова Кобзона вмиг забыла о трауре по легендарному супругу.

Малейшего проступка «куколки» хватило СМИ, дабы заподозрить звездных друзей в тайном романе. Симпатия Нинель Михайловны к Станиславу Владимировичу давно перестала быть секретом, а вот Михайлов следит за интервью и поступками, оберегая супругу Инну от лишних переживаний. Как итог, подозрения против певца в увлечении вдовой Кобзона построены прессой исключительно на догадках, мол Стас, зная о легендарной доброте и красоте Нинель, просто не мог не ответить ей взаимностью.

Но вот с течением времени сенсационная интрижка начала обрастать подозрительными фактами. Совпадение или нет, но Стас Михайлов перестал показываться с женой на фоне слухов о романе с Нелли Кобзон. До скандального дня рождения «куколки» (13 декабря), эстрадный исполнитель частенько хвастался в Instagram фото красавицы-жены, но вот уже как месяц Стаса и Инну не видно вместе. За это время Михайлов успел и в Дубае отдохнуть, и праздники новогодние в Сети осветить. Дети рядом, жена - куда-то запропастилась.

Если певец и жена Кобзона действительно переступили дружескую черту, то вряд ли мы услышим от них чистосердечное признание, ведь предполагаемым любовникам есть, что терять. Михайлов, в случае проступка, рискует лишиться счастливого брака, а вероятная разлучница Нинель может непоправимо подпортить репутацию супруги-однолюба и глубоко мудрой женщины без изъянов, которую она заработала за 47 лет семейной жизни с Иосифом Давыдовичем.