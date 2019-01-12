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Гражданский брак и творческая профессия дали будущей актрисе толчок для того, чтобы добиться всего в своей жизни и стать востребованной.

Актриса Нина Русланова очень известна поклонникам благодаря разноплановым и даже культовым ролям. Театральный опыт и образование помогли Нине Ивановне получить не только признание, но и звание Заслуженной и народной артистки России. Не все знают, что за сангвиническим типом темперамента и улыбкой кроется не только везение, но и личная драма рождения актрисы. Дело в том, что Нина Ивановна по официальным данным родилась 5 декабря 1945 года, но точной даты ее рождения никто не знает, поскольку 8-месячной крошку нашли брошенной под Харьковом. При этом родные малышки ни разу не объявлялись, она сменила в детстве несколько детских домов. Имя девочке дали воспитатели, а фамилию определили из-за знаменитой и легендарной певицы Лидии Руслановой. Именно так решила поклонница исполнительницы, которая оформляла личное дело девочки-подкидыша. Личная драма рождения актрисы Нины Руслановой могла сказаться на ее жизни не только из-за отсутствия родителей. Фамилия Лидии Руслановой возможно подстрекнула Нину стать такой же популярной и знаменитой, чтобы ее имя гремело для всех.

«Нина мечтала не штукатурить стены, а выступать на сцене. Артистичная, миниатюрная (рост актрисы 165 см) девушка, до этого имевшая лишь опыт выступлений в детдомовских любительских спектаклях, без труда поступила в престижный вуз», - писали о Руслановой.

Даже единственная дочь актрисы родилась в гражданском браке. Олеся Рудакова также комментировала судьбу матери для общественности из-за многих наговоров на Русланову.

В прошлом году появилась информация, что у звезды «Цыгана» и «Зимней вишни» случился инфаркт, а ранее пострадала от последствий черепно-мозговой травмы. Все эти слухи стали причиной беспокойства и сплетен вокруг имени знаменитой актрисы. Более того, некоторые поклонники даже в происходящем в жизни актрисы винили ее дружбу и «сериальное» родство с Любовью Полищук, которая скоропостижно умерла. Актрисы снимались в сериале «Моя прекрасная няня».

Злой рок или судьба могли бы стать фатальными, но чтобы расставить все точки над неизвестными Нина Русланова посетила программу Бориса Корчевникова «Судьба Человека». Нина Русланова призналась, что редко появляется на телевидении, потому что ее почти никуда не приглашают. Сейчас она чувствует себя хорошо.

«Благодаря дочери и внуку я живу на свете», - подчеркнула Нина Русланова.

Может быть личная драма рождения актрисы Нины Руслановой могла сказаться на ее жизни, но все же ее стремление и талант помогли ей стать той, кем она сейчас является. Русланова в свои 73 года демонстрирует необычную выдержку, силу воли и оптимизм.