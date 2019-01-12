Шаляпин намекнул на проблемы в отношениях с Цымбалюк-Романовской из-за алкоголя

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Прохор попросил не винить человека, который то любит, то разлюбит. Пара планировала родить малыша, но недавно вскрылись подробности пристрастия к алкоголю Шаляпина. Впрочем, сама Виталина тоже не прочь пропустить пару стаканов.

В конце 2018 года появилась информация, что Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская готовятся завести детей. Пара появилась на одном из шоу Андрея Малахова, где объявила о своих планах на будущее. Влюблённые планируют заняться вопросом беременности уже в текущем 2019 году.

Решение Цымбалюк-Романовской и Шаляпина поддержали не только их семьи, но и друзья. Счастливая пара приняла решение сначала родить малыша, а затем уже сыграть свадьбу, но похоже после громких заявлений их отношения начали переживать не самые лучшие времена.

Дело в том, что в последнее время Прохор и Виталина начали всё реже появляться вместе на публике, а недавно шоумен и вовсе намекнул на проблемы в отношениях с Цымбалюк-Романовской. Мужчина отправился на отдых в Кисловодске в одиночестве. Кроме того, один из его недавних постов в Instagram заставил фанатов переживать ещё больше.

В Сети Шаляпин опубликовал цитату, мол человек над своим сердцем не властен, поэтому нельзя его винить, если он полюбит или разлюбит. Вместе с этим шоумен прикрепил «грустное» снимок, на котором он запечатлён очень задумчивым.

Возможно, что у возлюбленных действительно проблемы в отношениях. С начала года они перестали «радовать» фанатов подробностями личной жизни. Согласно слухам, Шаляпину и Цымбалюк-Романовской попросту не удаётся реализовать планы на семью. Считается, что они не могут завести детей из-за предполагаемого алкоголизма Прохора, который уничтожает возможность мужчины получить наследника.

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ело в том, что близкое окружение Шаляпина не однократно вспоминало о его страсти к алкоголю. Так, бывшая подруга мужчины Милена Дийнега отмечала, мол Прохор очень плохо переносит алкоголь, но от него не отказывается. Также его неоднократно видели изрядно выпившим на светских вечеринках, и покидающим их раньше всех из-за чрезмерного опьянения.

Стоит отметить, что не отказывается от алкоголя и Цымбалюк-Романовская. Она публиковала снимки с ресторанов с рюмками, стаканами и бокалами.

Как бы то ни было, официально эти слухи пока не подтвердились. В любом случае, завести малыша пара решила в 2019 году, который только наступил, а предполагаемые трудности в отношениях могут быть только временными.