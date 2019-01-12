Сгубило пьянство: Сгоревшая заживо Елена Майорова могла погибнуть по неосторожности

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Актриса всегда странно относилась к огню. Ее он завораживал настолько, что не срабатывал даже инстинкт самосохранения, который к тому же, мог притупляться алкоголем, считают поклонники.

В 1997 году россияне узнали о трагической гибели Елены Майоровой, которая сгорела в своей квартире. За минуту до смерти она успела добежать до театра Моссовета, но перед дверью потеряла сознание. Некоторые друзья артистки считают, что Елена Майорова стала жертвой собственной неосторожности.

Известно, что накануне гибели она приобрела керосиновую лампу, для которой пыталась найти керосин. Зажечь такую лампу довольно сложно неопытному человеку, а вот потушить разлитый керосин практически невозможно. Возможно, Елена неправильно зажгла лампу, и в квартире вспыхнул пожар, который перекинулся на платье.

Мнение друзей актрисы разделяют не все ее поклонники. Некоторые считают, что Майорову сгубило пьянство. Женщина попала в замкнутый круг – режиссеры не предлагали ей роли из-за того, что она стала выпивать, а она обижалась и пила еще больше. «А почему «близкие и друзья» забыли упомянуть, что в последние годы у Елены были серьёзные проблемы с алкоголем, из-за которых и начались сбои в карьере? Как многие пьющие люди, проблему свою она отрицала, лечиться не хотела, при этом вела себя всё более странно, часто срывала съёмки, «называясь больной». Естественно, всё меньше режиссёров хотели с ней связываться. Вместо того, чтобы сделать правильные выводы и взяться за ум, она обижалась и снова пила <…> Главное, что на трезвую голову она такой ужас вряд ли сотворила бы - хоть нарочно, хоть случайно», - пишет одна из поклонниц.

Кроме этого, очевидцы рассказывали, что отношение женщины к огню всегда вызывало недоумение. Он действовал на нее как магнит и она, забывая об осторожности, приближалась к источнику пламени слишком близко. Таким образом, можно предположить, что сгоревшая заживо Елена Майорова могла погибнуть по неосторожности, недооценив опасность под воздействие крепких спиртных напитков.