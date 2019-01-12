«Семья избегает»: Брат Криса Кельми не будет бороться за наследство

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После смерти Криса Кельми его супруга и сын перестали общаться с братом исполнителя. Расстроенный этим фактом родственник практически убежден, что все дело в наследстве.

Семья избегает мужчину. Валентин отметил, что никаких других объяснений он не находит совершенно, всё было в порядке. После такого умозаключения мужчина принял решение озвучить мысли в эфире телеканала «Россия 1», заявив, что не имеет никаких претензий в отношении имущества своего покойного брата. У Криса двое братьев, которые отказались бороться за наследство, ведь для них гораздо важнее светлая память дорого человека, что на сегодняшний день большая редкость.

Было уже достаточно скандалов, ведь ранее супруга певца решила провести закрытые похороны, попрощаться с мужчиной смогли всего 20 человек, являющихся самыми близкими семье. Брат Кельми был против такого, ведь известному человеку важно признание, и стоило бы позволить поклонникам дать тоже попрощаться со знаменитостью.

Напомним, что Крис Кельми умер в Подмосковье, в Новогоднюю ночь. Родные выполнят его волю, и кремируют, а прах будет развеян над Атлантикой.