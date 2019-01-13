Завралась «Шпагатовна»: Ольга Бузова постыдилась встречи с Анастасией Волочковой на Мальдивах

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Балерина похвасталась рандеву с поп-дивой, тогда как Бузова предпочла не оказываться в одном новостном заголовке с королевой позорных скандалов.

Анастасия Волочкова вновь попыталась выставить себя круче, чем она есть на самом деле. Изрядно надоев широким массам байками о богатом женихе, расхаживающем в подделках брендовых вещей, «Шпагатовна», судя по всему, вновь завралась и выставила себя едва ли не лучшей подружкой сверхпопулярной Ольги Бузовой.

«Два одиночества» встретились на Мальдивах, Волочкова прокомментировала звездное рандеву весьма статусно, будто она хотела спрятаться от всех на островах, но навязчивая Бузова не дала ей этого сделать. В общем, пост Анастасии выглядит как услуга Ольге с барского плеча, заключающаяся в согласии на свидание.

Но вот незадача, Бузова не подыграла Волочковой, а попросту постыдилась, вероятно, случайной встречи с Анастасией, иначе как еще объяснить отсутствие «Шпагатовны» в Instagram Ольги. Поп-дива приучила нас, что любое, даже самое незначительное событие в ее жизни тут же попадает в Stories. Встреча с Волочковой, по меркам Бузовой, тянула на отдельный пост, но Ольга явно решила не афишировать звездное рандеву.

Почему же певица откровенно «проигнорила» Анастасию, ведь ранее они никогда не конфликтовали, да и друзей Бузовой Волочкова не обижала? Вероятно, поп-дива не захотела появляться в одном новостном заголовке с балериной, ведь ей и своих скандалов достаточно. Затусив со «Шпагатовной», Ольга потом вряд ли отбилась бы от вопросов журналистов о тайном муже Волочковой: видела - не видела, чеченец - не чеченец, богатый - бедный? Участие в подобном скандале совершенно точно не принесло бы Бузовой пользы, а лишь одни страдания, именно поэтому она могла «не заметить» Анастасию на Мальдивах.

К слову, интрижками о тайном возлюбленном кормит своих обожателей и поп-дива. Ольга засветила в Сети шикарный букет цветов от неизвестного широким массам мужчины, который остался дожидаться звезду в Москве. Влюблена Бузова или это ответка на слухи о второй беременности супруги Дмитрия Тарасова, покажет время.