Хуже Малахова: Иван Ургант без штанов спасает рейтинги своего шоу демонстрацией «бугорков ниже пояса»

Сегодня, 17:06

Ургант, Гудков и Хрусталев приспустили брюки в эфире «Первого канала», дабы ведущий «Модного приговора» Александр Васильев смог на ощупь оценить качество кальсон «позорного трио».

Рейтинги «Вечернего Урганта» из года в год падают, что весьма логично, ведь очень трудно держать на пике телепередачу с более чем 1000 выпусков. Кризис, без преувеличений, легендарного шоу «Первого канала» объясняется очень просто: отечественные звезды закончились, приходится звать одни и те же лица по нескольку раз, говоря, преимущественно, на старые темы, а это надоедает. Доступные зарубежные селебрити также, судя по всему, иссякли. Замыкает перечень главных недостатков «Вечернего Урганта» заметная потеря к нему интереса со стороны Ивана Андреевича. Как говорил Александр Гудков в интервью Юрию Дудю: «Глаза Урганта уже не горят».

Но шоу должно продолжаться, даже через не хочу. Вероятно, растерявший с годами мотивацию к профессиональному росту Иван Ургант теперь не сильно заморачивается над организацией новых эфиров, именно поэтому они все чаще превращаются в откровенное позорище. Пока Госдума РФ борется с вульгарностью и прочими антисоциальными явлениями в культуре, прямо у нее под носом - в эфире главного федерального телеканала страны Иван Андреевич без штанов спасает рейтинги своего шоу демонстрацией «бугорков ниже пояса».

Старым новым гостем «Вечернего Урганта» стал Александр Васильев. Согласно сценарию очередного выпуска, ведущий «Модного приговора» заставляет Александра Гудкова, Дмитрия Хрусталева и, как без него, Ивана Андреевича приспустить брюки к полу, дабы проверить на качество кальсоны «позорного трио», как Урганта и компанию прозвали в Сети. Апогеем непривычно вульгарного для федерального ТВ зрелища стал максимальный наезд камеры на «бугорок» Александра Гудкова. Как говорится, проникнись дорогой зритель происходящим на экране.

На фоне происходящего в «Вечернем Урганте» очень забавными выглядят требования депутатов-моралфагов запретить «Прямой эфир» и подобные ему шоу. Ведь прямо сейчас Иван Ургант ведет себя хуже Андрея Малахова, но, видимо, былые заслуги пока что защищают его от громких скандалов.