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Маниакально настроенная поклонница Прилучного может «охотится» на счастье пары и, возможно, пробует всеми методами расторгнуть их брак и стать новой женой Павла.

Брак Прилучного и Агаты Муцениеце неоднократно в Сети ставили в пример как союз актеров, который долго не выдержит издержек современного шоу-бизнеса. Прилучным приписывали измены, драки, алкоголизм Павла и даже отказ Агаты рожать. Но все это «желтые» данные систематически появлялись в жизни счастливой семьи. Примерный брак артистов неоднократно критиковали и осуждали. Однако, последние «грязные» обвинения в адрес Павла стали реально последней каплей для супругов. Павла Прилучного обвинили в избиении Агаты. Однако комментировать ситуацию пара не стала. Подтверждением возможного рукоприкладства в семье стали комментарии анонимных источников из правоохранительных органов. Прояснить ситуацию решилась «избитая» Агата. На своей странице в Instagram.

«Товарищи СМИ! Этот палец - ВАМ! Вы кстати, такие не глубокие! Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так... Вообще я в коме! Ах да, ещё у меня есть двойник, как у Путина, который везде ходит вместо меня, ну сами понимаете, синяки, все дела, кома тоже неудобна в передвижении.. и конечно, мое любимое, что я уже два года беременна, никак не могу родить! И чей это вообще ребёнок?? Занавес...», - сообщила актриса.

Пока поклонники ищут причину ухудшения отношений в паре, есть подозрение, что скандал для семьи Прилучных могла организовать влюбленная фанатка. Павел очень привлекательный и симпатичный тип мужчин, которых считают сексуальным и брутальным. Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков и другие очень часто попадают с ним в сравнение, но все же Прилучный покорил многих после съемок в сериале «Закрытая школа», «Мажор» и многих других.

«Агате видимо завидует очередная девушка, которая хочет носить фамилию Прилучная. вот и создается вся ситуация наигранно, искусственно и нелепо. Счастья вам Агата», - подозревают в Сети.

Может быть есть девушка, которая маниакальным поведением пытается спровоцировать расставание пары актеров и добится статуса жены Павла. Кто это может быть, можно долго догадываться, поскольку даже в Instagram у Павла очень много девушек и женщин.

Возможно Эта неизвестная пока фанатка следит за жизнью звездной семьи и ведет скрытую войну с Агатой. Это может проявляться в заказных статьях на тему развода пары или отношений Агаты и Павла. В любом случае, Агата опровергла историю об избиении, но Павел пока держит интригу и вообще не комментирует ситуацию Возможно, Агата скрывает истинные отношения с Павлом, но вопрос: «Зачем это, ведь слава, деньги и статус в положении у Муцениеце есть». Из-за любви к Прилучному Агата все же наверное бы не стала вводить всех в заблуждение и терпеть агрессию в свой адрес. Скорее всего скандал в семье Прилучных реально могла организовать влюбленная фанатка, которая метит на место Агаты Муцениеце.