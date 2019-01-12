Юлия Началова: Боль от подагры описать невозможно

Сегодня, 16:31

Певица долгое время скрывал от подписчиков свою болезнь. Её симптомы проявились у знаменитости почти 8 лет назад.

Поначалу Юлия Началова их игнорировала и, как оказалось, совершенно зря. Сейчас она пишет, что боль от подагры описать совершенно невозможно. Певица не понимает, за что такая кара.

Свою карьеру звезда начала, приблизительно, 20 лет назад. Её выступления всегда отличались светом и оптимизмом, которые она дарила зрителям.

А вот теперь печальная новость. Она больна подагрой, которая стремительно прогрессирует. Теперь уже ни один лечащий врач не может предположить, по какому суставу в очередной раз ударит приступ нестерпимой боли.

Началова говорит, что это может происходить совершенно неожиданным образом в любой части её тела. Это касается не только рук, ног или плеч, но, даже, бёдер.

Певица не винит в этом никого. Началова сообщила, в том, что болезнь оказалась запущенной, она виновата сама. Чтобы справиться с недугом компетентные медики пока «не попадаются».

Однако, она уже смогла взять подагру под свой контроль. В то же время, она при посещении светских мероприятий надевает перчатки. Они помогают скрыть состояние воспалившихся суставов.

Фолловеры искренне ей сочувствуют.