После родов Регина Тодоренко прячет усталость за пластическими операциями - мнение

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Ведущая решила скрыть недостатки внешности. У Регины изменился овал лица, подбородок стал острее, исчезли некоторые морщины и комки Биша. В это же время от прежней внешности женщины не осталось и следа.

Регина Тодоренко за последний год обрела огромную популярность. В этом ей сильно помогли отношения и брак с известным певцом Владом Топаловым. Неожиданный для поклонников союз значительно поднял их рейтинги. Регина решила воспользоваться ситуацией, и выпустила своё шоу. В это же время Топалов принялся возрождать свою уже порядком подзабытую карьеру музыканта.

Затем последовала беременность Тодоренко, которая также сыграла не малую роль в популярности звёзд. Однако, после родов многие поклонники начали замечать изменения во внешности Регины. Украинская ведущая не только преобразилась как женщина: у неё буквально изменилось лицо. Это породило слухи о вмешательстве во внешность Тодоренко пластических хирургов.

Стоит отметить, что к пластике Регина могла прибегать и раньше. Женщина в интервью отмечала, что изменить внешность можно, если есть дефекты, вроде кривого из-за травмы носа. При этом Тодоренко отрицает, что пользовалась услугами хирурга, а внешность – заслуга спорта, питания и ухода.

Тем не менее, фанаты неоднократно замечали преображения лица Регины. Считается, что ей была проведена качественная ринопластика. Нос женщины стал выглядеть иначе, объём губ увеличился, предполагаемо с помощью гиалуроновой кислоты. Также есть слухи, мол ведущая удаляла рёбра ради тонкой талии. Не отрицается и ботокс, который разглаживает когда-то характерные для лица Тодоренко морщины.

Сейчас же появились слухи, мол прибегла Регина к операциям и после родов. Согласно данному мнению, таким способом она прячет усталость за пластическими операциями. В Сеть попали снимки лица Тодоренко «до» и «после» рождения сына. У неё изменился овал лица, подбородок стал острее, пропали жировые отложение на шее, исчезли морщины на лбу. Самое заметное, что и послужило поводом для появления слухов, это пропажа на лице Регины характерных для её внешности жировых комков Биша на щеках.

Как бы то ни было, сама Тодоренко любые хирургические манипуляции с внешностью раньше категорически отрицала. Ведущая считает, мол если любимому мужчине нравится её внешний вид, то в таком случае никакая пластика не нужна. Нынешние слухи также остаются без подтверждений.