Том Харди назвал своего новорожденного сына в честь героя Тома Хэнкса

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Известный голливудский актер Том Харди в очередной раз стал счастливым отцом.

Том снова стал голливудским-отцом, его 37-летняя жена родила ему сына, и счастливые родители назвали своего новорожденного ребенка в честь героя Тома Хэнкса Форрестом. 41-летний «Безумный Макс» невероятно счастлив, однако семейного фото фанатам ожидать не стоит, так как Харди является очень скрупулёзен в вопросах семьи и оберегает родных от злых глаз. Притом на кануне родов семью преследовала какая-то сумасшедшая фанатка и Том с семьёй переехал из столицы в пригород. Все-таки сильно любопытным стало известно, что малыш очень похож на отца.

Это их второй совместный ребенок с Шарлоттой Райли, однако у Харди есть 10-летний сын Луи Харди от бывшей подруги Рэйчел Спид. Том Харди очень ценит приватность своей семейной жизни с Шарлоттой и то, что фанатам дали знать имя ребенка – это уже очень много. Напомним, что ни имя, ни пол первого ребенка семья не разглашала.