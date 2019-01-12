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Теперь «сибирской колдунье» придется опираться на собственную интуицию во время вождения авто - внедорожник ясновидящей грабители оставили без зеркал.

С Еленой Голуновой произошел неприятный инцидент. Сильнейшую участницу «Битвы экстрасенсов» Голунову ограбили в Москве. С ее шикарного «крузака», стоимостью порядка пяти миллионов рублей, дерзкие злоумышленники сняли боковые зеркала. Теперь экстрасенсу придется потратиться на дорогостоящий ремонт.

Вопреки ожиданиям, вместо того, чтобы применить свои сверхспособности и самостоятельно отыскать воров с помощью магических заклинаний, главная колдунья Сибири написала заявление в полицию, которая уже приступила в стандартным следственным мероприятиям.

Стоит отметить, что Голунова окончательно переехала в Москву из-за сына Влада Кадони, который также считает себя экстрасенсом, но работает телеведущим на площадке «Дом-2», и для того, чтобы открыть свой бизнес.

По улицам Москвы звезда «Битвы экстрасенсов» ездит на черном внедорожнике с номерами с тремя шестерками, которые, видимо, должны были отпугнуть злоумышленников и защитить хозяйку авто. Но чудеса случаются, как видно, только в теле-шоу и то, как подозревают скептики, по согласованию с организаторами проекта. В жизни потусторонние силы не спасли женщину от предстоящих расходов.