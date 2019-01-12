Лишил себя невесты: Николай Басков мог лично свести Викторию Лопыреву с Игорем Булатовым

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Вероятный отец будущего ребенка Лопыревой мог заказывать выступления Баскова на премии «Ташир», выстраивая с Николаем доверительные отношения. В ходе очередной бизнес-встречи «золотой голос» мог представить Булатову свою невесту, о чем сейчас, вероятно, сильно жалеет.

Очень нелегко первому вице-президенту группы компаний «Ташир» Игорю Булатову будет опровергнуть отцовство будущего первенца Виктории Лопыревой, ибо доказательства тайного романа бизнесмена и модели серьезнейшие. Помимо множества интимных фото с отдыха в Майами, Булатова рассекречивает описание Лопыревой отца будущего ребенка и комментарий пресс-службы «Ташира».

Со слов Виктории известно, что виновником ее «интересного положения» является далекий от шоу-бизнеса и совершенно не публичный человек. Тайных жених якобы пылинки сдувает с беременной возлюбленной, редко оставляя ее в одиночестве. Булатов с работой в «Ташире» и нежностями в Майами вполне подходит под описание Лопыревой.

Но как женатый человек может так нагло изменять супруге, ведь у Игоря двое детей от дочери основателя «Ташира» Самвела Карапетяна, причем младшей наследнице еще нет и года? На данный вопрос можно найти ответ в комментарии пресс-секретаря Булатова, признавшегося, что его босс находится в разводе и живет с бывшей женой раздельно.

Как видим, все идет к тому, что не последнего человека в «Ташире» скоро официально признают вероятным разлучником Виктории Лопыревой и Николая Баскова. Также может выясниться, что «золотой голос» сам себя лишил невесты, ведь он мог лично свести модель с бизнесменом на одной из деловых встреч.

Как известно, группа компаний «Ташир» ежегодно проводит одноименную премию, награждая лучших армян в различных сферах. Мероприятие сопровождается выступлениями артистов первой величины, в частности, Николай Басков пел на «Ташире», если не по личному приглашению Булатова, то по просьбе его коллег. Не исключено, что во время частых встреч на премии у певца и бизнесмена завязались дружеские отношения. Позднее Николай мог познакомить товарища Игоря с Викторией Лопыревой, как со своей невестой, и, казалось бы, безобидная встреча со временем перетекла в тайный роман.

Если подобные события действительно имели место быть в реальности, то сейчас вновь одинокий Басков, вероятно, кусает себе локти, проклиная тот день, когда познакомил экс-невесту с вероятным отцом ее будущего ребенка.