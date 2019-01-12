«Ему плевать»: Регина Тодоренко чуть не потеряла ребёнка из-за равнодушия Топалова

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Регина так и не дождалась помощи от «любимого мужчины».

Регина Тодоренко продолжает делиться с фанатами деталями своей беременности. Девушка уже рассказала о своих эмоциях и первых сложностях, но они не были готовы к тому, что уже первый триместр «интересного» положения окажется для Регины самым сложным. Телеведущая рассказала, что начало съёмок её собственного вечернего шоу, в котором она также выступила продюсером, как раз совпало с первыми месяцами беременности. Но телезвезда решила не отменять задумку и продолжила её воплощение.

Продолжение... «Кон Чен Ый»: Влада Топалова заподозрили в измене Регине Тодоренко Исполнитель стал чаще заглядываться на стройных девушек после рождения сына. Уже в первый день, после многочисленных стрессов и переживаний, Регина почувствовала недомогание. Тодоренко госпитализировали, вскоре врачи обнаружили у неё пиелонефрит. Это заболевание ставит под угрозу жизнь и матери, и ребёнка. Возможные осложнения заболевания - негативное влияние на развитие и рост плода, его инфицирование, поражение жизненно важных органов ребёнка, гипоксия, потеря ребёнка и преждевременные роды. Беда могла не прийти в дом певицы, если бы Влад Топалов проявил заботу о беременной возлюбленной, но фанаты заключили: «Ему просто было плевать на неё».

Такие выводы они сделали, исходя из рассказанной Региной Тодоренко истории. Девушка самостоятельно занималась съёмками шоу и долгое время скрывала своё положение от фанатов, чтобы те не жалели её и критиковали по делу. Это внесло свою лепту в ухудшение самочувствия ведущей, но на защиту ей никто не пришёл. Топалову будто действительно было всё равно на то, чем закончится беременность Регины, и он держался в стороне всё это время, продолжая заигрывать со стройными моделями. Фанаты Тодоренко в Сети раскритиковали Топалова за равнодушие к здоровью жены и малыша, пытаясь пробудить в нём отцовские чувства.