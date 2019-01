«Ему плевать»: Регина Тодоренко чуть не потеряла ребёнка из-за равнодушия Топалова

View this post on Instagram

В конце первого триместра меня очень сильно разнесло и я как-то сразу поправилась на 9 кг! У меня были огромные щеки, большие бёдра и я уже не влезала в свой привычный размер S. И именно тогда мы со всей командой приступили к работе над собственным шоу – первый женский late night. Это было очень сложно. Вроде бы, никакого гормонального взрыва не было, я всё так же много ездила, бегала, ходила, успевала заниматься йогой и контролировать работу над шоу, но мне совсем не хватало энергии, было трудно собраться. Три дня я работала по 14 часов, проинтервьюировала множество крутых гостей, мы провели огромное количество конкурсов и, видимо, в тот момент я перестала обращать внимание на своё здоровье, и проглядела пиелонефрит. Это оказалось слишком опасным для меня и ребенка и с первого съемочного дня меня увезли в больницу под капельницы, где мне пришлось отлежаться 3 дня. Это привело к большим задержкам съемок и большим денежным затратам, но я понимала, что начинать своё шоу, будучи беременной, это большой поступок. Наверное, тогда я ещё не понимала до конца, что такое быть беременной, для меня всё происходящее было в новинку. Да и я впервые в жизни пробовала себя в качестве продюсера и очень нервничала. Для меня это было так же важно, как запустить ракету в космос. Это было такое стечение обстоятельств, при котором тебе сейчас нужно было сделать рывок для того, чтобы дальше всё было круто, чтобы был результат. И, поверьте, крайне больно было читать критику в свой адрес, когда ты особенно впечатлительна. Вот вам ещё одна причина, почему я не хотела говорить о своей беременности: чтобы вы не были ко мне снисходительны, а наоборот, писали честные комментарии! И я надеюсь, что сейчас вы довольны тем результатом, который получился! #БеременныйМарафон #регинатодоренко