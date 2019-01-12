«С Аллой я деградировал»: Кузьмин мог променять секс с Пугачёвой на интеллектуальные книги

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Рокер предпочитал вечер за книгой, вместо громких «тусовок». Он также отказывался от секса с поклонницами, а после успешного дуэта с Примадонной психика Кузьмина не вытерпела образа секс-символа, и музыкант покинул противный ему СССР.

Настоящий советский рокер Владимир Кузьмин продолжает активно гастролировать, менять жён и записывать новые альбомы, даже не смотря на свой уже давно не молодой возраст. Однако, для тех, кто не разбирается в советской музыке, Кузьмин до сих пор остаётся всего лишь бывшим фаворитом Аллы Пугачёвой.

Рокер признавался, что от части не он добивался Аллу, а она его. Однажды певица увидела заголовки, мол в тот период было 2 звезды – Пугачёва и Кузьмин. Певице стало интересно, и она решила познакомиться с молодым исполнителем. Позже появился творческий союз, который вытек роман. По словам Кузьмина, в один момент ему не захотелось находиться в тени всесоюзной звезды, кроме того, вместо рока он начал петь «попсу». Артист признавался: «С Аллой я деградировал», - именно как музыкант, ведь у рокера не может быть правил. В итоге, Алла это поняла, и оставила Кузьмина в покое.

Музыкант также признавался, мол из-за дуэта с Пугачёвой он стал сильно популярен. Люди сидели у него в подъезде, на концертах творилось безумие, все хотели лишь посмотреть на любимчика Аллы. Кузьмин больше не мог заниматься творчеством, СССР ему стал противен, и после очередных зарубежных гастролей он уехал в США.

Не нравился Кузьмину и его образ секс-символа. Певец был действительно плохим любовником, что не характерно для рокера. Вокруг него постоянно были девицы, которым Кузьмин постоянно отказывал. Сказывалась и усталость от постоянных концертов с алкогольной зависимостью. По словам певца, тогда он променял секс на интеллектуальную литературу, и делал это не однократно.

Кузьмин мог оставаться с книгой, забывая обо всём, и предпочитая чтение большим «тусовкам». Возможно, что в тот период он действительно мог променять секс с Пугачёвой на интеллектуальные книги. Алла была звездой, и как признавались её друзья, без шумных посиделок с алкоголем тогда артистам было не обойтись. Кроме того, стремление Кузьмина к покою, тишине и работе не могла сказываться на Примадонне, как на женщине, и после неудачных попыток «приручить» рокера, она решила прекратить «унижающие» её отношения.