«Взрыв в мошонке»: Бывшую девушку Гуфа Яну Шевцову перепутали с Гогеном Солнцевым

Сегодня, 16:51

Участница «Дома-2» снова взорвала Сеть. На этот раз предметом для безудержного веселья юзеров стал снимок девушки, на котором она выглядит настолько мужеподобно, что в ней «признали» трансвестита.

Несмотря на слухи о ВИЧ-инфекции, которой якобы заражена Яна Шевцова, девушке удалось найти себе нового избранника. Им стал Артем Сорока, которому, по мнению одного из участников, как раз такая подругу идеально подходит. Пара поспешила сделать совместные снимки, один из которых насмешил Интернет.

На снимке Яна Шевцова прижалась к своему новому возлюбленному, но, несмотря на вполне мужественный вид Артема Сороки и его бороду, Яна выглядит не менее мужественно, чем ее избранник. Некоторые подписчики даже пишут, что перепутали бывшую девушку Гуфа Яну Шевцову с Гогеном Солнцевым. «Реально на мужчину в парике смахивает! Я сначала, когда пошли посты о ней, подумала что на Д2 трансвестита пустили… и голос как у мужика… ужас», «А какая пара была бы – Яна и Гоген. Просто взрыв в мошонке», «Она на Гогена похожа», «Да, я сначала подумала это он», «Так это и есть Гоген, он просто обороты набирает, деньги, рейтинг, слава… Его бабуля видимо из моды вышла. Народу нужен новый хлеб», - комментируют в Сети.

Возможно, такие изменения во внешнем виде девушке начали появляться после того, как у нее не сложились отношения с очередным избранником Захаром Саленко. Может быть, новый агрессивный образ помогает ей справляться с дурной славой, которой она себя окружила, а возможно новому другу такой look нравится.