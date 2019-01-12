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Неврозы, головные боли и даже галлюцинации из-за полученных сотрясений мозга на пути к званию КМС по боксу, возможно, негативно отразились на психике и поведении Павла к Агате.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». После близкого общения и первого поцелуя на камеру Прилучный, как позже признавался, понял как сильно нуждается в Агате. История их любви не всем казалась реальной, но после слухов о женитьбе, пара все же заключила брак. После этого родились у Агаты и Павла дети, которые казалось укрепили союз «ветреного» Павла, его не можно было серьезно воспринимать из-за его многочисленных ролей мажоров и людей без обязательств, чувства такта и хамов. Сообщения о расторжении брака начали появляться все чаще и чаще, но некоторым поклонникам ситуация казалась пиаром, поскольку после очередных разговоров о расставании и трудностях в общении Павел и Агата сходились, как ни чего не бывало. Перед Новым годом появилась информация, что якобы Прилучный поднял руку на Агату и теперь актриса уже не раздумывает о расставании. Также подогрели версию о рукоприкладстве и объявления о продаже недвижимости парой. Павел говорил поклонникам о взятой ипотеке для семейного гнездышка, но при этом хотел продать дом в Яхроме (24,7 млн рублей) и квартиру на МКАД.

Дело в том, что психологи очень часто оправдывают человека его прошлым. Может быть в детстве Прилучного были странные или необычные ситуации, которые могли травмировать сознание ребенка и спровоцировать агрессию? Такой вопрос стал актуальным после новых комментариев анонимных источников в правоохранительных органах, на которые опираются многие поклонники. Может быть Павел Прилучный мог избить Муцениеце из-за травм головы.

В его биографии есть моменты, когда мать и отец пытались сделать из ребенка свое продолжение, как пишут психологи. Мать Прилучного записала его на балет, поскольку была хореографом, а отец – на бокс.

Постоянные тренировки и занятия не раз становились причиной сотрясения мозга и даже головных болей подростка. Неврозы, головные боли и даже галлюцинации из-за полученных сотрясений мозга на пути к званию КМС по боксу, возможно, негативно отразились на психике и поведении уже сформировавшегося Павла. Прилучный может быть так сильно старался быть активным и хорошим парнем, на радость родителям, что возможно даже через силу продолжал заниматься спортом. Однако, некоторое время и он отказался и от маминого и папиного попечительства и отказался от обеих хобби.

Медики подчеркивают, что последствиями любой черепно-мозговой травмы, независимо от ее тяжести, возможно посттравматическое изменение личности или конституциональных особенностей. У Прилучного могли наблюдаться осложнения и последствия давних травм. Неоправданная агрессия и рукоприкладство могли стать как раз одним из факторов. Комментировать ситуацию Агата Муцениеце и Павел Прилучный не комментируют ситуация, а на данный момент информация о их приватной жизни появляется только в виде догадок и предположений.