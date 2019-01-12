Зависть к Маэстро: Ревность Галкина к Пугачёвой вызывает её прошлое с Паулсом

Сегодня, 14:29

Признания в любви к Пугачёвой не позволят Галкину и Киркорову конкурировать с харизмой Паулса.

Вне всякого сомнения, ключевую роль в судьбе Аллы Пугачёвой сыграли два композитора – Александр Зацепин и Раймонд Паулс. Но, если Зацепин помог становлению певицы на раннем этапе её популярности, то Паулс, которому сегодня исполняется 83 года, сформировал репертуар зрелой артистки, который дал ей полное право называться Примадонной. Даже по прошествии стольких лет, после сотрудничества Аллы Борисовны с Раймондом Вольдемаровичем, Максим Галкин испытывает лёгкий комплекс неполноценности, уверены фанаты. Пародист понимает, что в сравнении с титанами прошлого, он – пигмей, которому не удастся приблизится к величию композитора даже приблизительно. Прошлым летом ему удалось убедиться в притягательном магнетизме таланта Паулса, когда маленький Гарри получил от Маэстро мастер-класс игры на фортепиано.

Как полагают, не только талант Паулса вызывает зависть и ревность Галкина, но и прошлое его жены, которое связано с многолетней работой с композитором. В преддверии 70-летия Примадонны на её юбилейный концерт, в числе многих коллег по сцене, может приехать и Раймонд Вольдемарович, песни которого неразрывно связаны с творчеством Пугачёвой. Это может вызвать серьёзное беспокойство Галкина, Киркорова и других новоявленных звёзд эстрады, которые будут гостями на празднике. Ведь одно появление Паулса за роялем на сцене Кремлёвского дворца сможет с лёгкостью затмить остальных участников и вызвать у них продолжительную депрессию.