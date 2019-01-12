Не могут поделить общий бизнес: Калашникова могла обманывать Шаляпина с самого начала ради модного бутика

Сегодня, 13:13

Как только Прохор дал денег на покупку дома и открыл Анне магазин одежды, пара распалась. При этом по документам Анна изначально указывалась как мать-одиночка, и по отчеству сын не имел к Шаляпину никакого отношения.

В конце 2014 года появились данные, что женатый на пожилой Ларисе Копенкиной Прохор Шаляпин завёл роман с молодой моделью Анной Калашниковой.

Однако, идеальные отношения длились не долго. Когда Калашникова родила мальчика, то через некоторое время выяснилось, мол Прохор никакого отношения к нему не имеет. Мужчина не простил лжи Анны. Как бы то ни было, но вот Калашникова с самого начала знала о том, что Шаляпин не является отцом её сына.

Согласно попавшим в Сеть документам о рождении, которые Анна получила 30 марта 2015 года в Хорошевском ЗАГСе, она мать-одиночка. Кроме того, ребёнок был записан по отчеству Игоревич.

Счастливые родители тогда заявляли, что они живут вместе в загородном доме, который Шаляпин купил вместе с родителями Калашниковой. Однако, из-за работы мужчина был вынужден проводить много времени в Москве. Дом не является единственным, что Прохор купил бывшей пассии.

Спустя несколько месяцев после рождения малыша Анна открыла магазин одежды, пока Шаляпин активно работал на корпоративах и шоу. Женщина могла обманывать Шаляпина с самого начала ради модного бутика. Возможно, что Калашникова открыла бутик не без финансовой помощи экс-возлюбленного. Это может подтверждать тот факт, что Прохор вложился в общее жильё, а очень много работал.

Стоит также отметить, что Шаляпин и Калашникова до сих пор проводят вместе время. В прошедшем декабре пара приняла участие в фотосессии, затем появилась на корпоративе одного и телеканалов, а также встречалась на различных светских мероприятиях. Кроме того, Анна очень тепло высказывалась о самом Прохоре и его новой возлюбленной Цымбалюк-Романовская в студии Малахова.

Возможно, что как раз общий бизнес, который они не смогли поделить, позволил экс-возлюбленным сохранить дружеские отношения. Когда вскрылась правда с «подставным» отцовством, Шаляпин начал негативно высказываться в адрес Анны, но поняв, что поделить дом и бутик не выйдет, решил стать её партнёром.

Как бы то ни было, Шаляпину и Калашниковой удалось завести счастливые семьи после расставания, не смотря на все трудности. Анна воспитывает сына с новым возлюбленным, а Прохор собирается завести ребёнка с Цымбалюк-Романовской.