Непубличный Булатов плюнул на прессу ради Лопыревой

Сегодня, 11:21

Новый возлюбленный Виктории Лопыревой решил больше не бояться камер, однако свою личную жизнь предпочитает всё равно не обсуждать.

Самого же первого вице-президента группы компаний «Ташир» Игоря Булатов спросить не удается, однако, накануне стало известно от его официального представителя о том, что у «героя-любовника» действительное двое детей, но ситуацию облегчает то, что он всё же разведён, и Виктория, на самом деле, не влазила в семью, и ничего не разрушала, как об этом стали «греметь» многие СМИ.

В жизни бывают разные ситуации, стечения обстоятельств. У Игоря, по всей видимости, не сложились отношения с бывшей женой, но они как люди разумные решили не тяготеть друг друга, и по-хорошему расстаться. Сейчас его семья находится на Мальдивах, откуда его экс-супруга Тата выкладывает фотографии на своей странице вместе с счастливыми детьми.

В это же время Игорь отдыхает в Майами, коротая дни с Викторией Лопыревой. На фотографиях видно, что паре вместе хорошо и комфортно, а то, что они не скрываются, уже говорит о том, что непубличный Булатов плюнул на прессу ради любимой, и больше не хочет, чтобы люди додумывали о новом женихе телеведущей и модели.