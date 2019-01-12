«Престарелый Винни Пух»: Миро раскрыла секрет новых отношений Александра Цекало

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Очередная любовь за деньги или молодая пассия Цекало.

Александр Цекало обладает не очень внушительной красотой, даже лучше сказать, что он больше похож на престарелого Винни Пуха. Однако продюсер всегда был в окружении женщин, и многие завистники утверждали, что это только из-за денег. Вот и сейчас Цекало развелся со своей женой и уже находится в компании молодой подруги. Лена Миро полностью раскрыла секрет новых отношений продюсера и поделилась мнением, почему у такого пожилого, толстого мужчины столько женщин.

Она уверена, что всё дело в деньгах, а сравнение с Винни Пухом напоминает объевшегося медведя, который хочет всё вкусное, но сам уже не в состоянии это сделать, поэтому ему и нужен некий Пятачок. По мнению сторонников творчества Цекало, сам мужчина ни в чем не виноват. Александр всего лишь умеет зарабатывать, а то, что женщины готовы облизывать кого угодно ради финансового достатка его не волнует. Какую тогда ценность составляют такие женщины, что их можно купить за три копейки. Сегодня их любовь купил один, а завтра другой и так будут идти пока тело будет позволять, ну а как возраст будет давать о себе знать остановятся на лучшем из вариантов. Вот такая бывает любовь не только у знаменитостей, и такие женщины встречаются повсюду.