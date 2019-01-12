«Наконец-то, беременна!»: Игорь Булатов вернул Лопыреву к жизни - психолог

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Очевидно, что главное для амбассадора FIFA Виктории - семья. И наконец-то у неё получается её создать, что можно подумать, глядя на уже такой круглый животик поистине счастливой женщины.

Никто из предыдущих женихов и мужей не сумел подарить Лопыревой такого счастья, никто не смог удержать её рядом с собой, хотя девушка обычно была готова ради своих мужчин на многое, если не на всё. Если вспомнить отношения с Федором Смоловым, то ещё тогда девушка была готова пожертвовать собственной карьерой ради любимого, чтобы быть вместе, ведь у спортсмена были постоянные сборы и разъезды, и кому-то нужно было пойти на поводу у обстоятельств, и этим человеком, конечно, стала Виктория. Она без сожаления оставила много проектов, чтобы просто быть рядом с мужем. Но этот этап остался неоцененным, и в итоге спустя пару лет семейная пара рассталась, футболист не успел повзрослеть, как позже отметила сама Вика.

Далее в жизни умницы и красавицы появился новый этап, который она переживала с золотым голосом страны, Николаем Басковым. Их союз был очень громким, что в результате натолкнуло всех на мысль о пиаре. Свадьба планировалась на ближайшее время, пара выглядела совершенно счастливой на фотографиях в социальных сетях, но и с этим человеком Виктория не сумела построить крепких отношений. Возможно, инициатором расставания стал именно Николай, ведь вся Россия в курсе, как сильно он себя любит, и в одном из интервью он говорил, что сложно совмещать личную жизнь с работой, и между этими вариантами он выбирает именно работу, которая является для него призванием.

Самое интересное, что сразу после расставания с девушкой, карьера Баскова взяла второе дыхание, что очередной раз подтверждает: «все люди в нашей жизни появляются не просто так». Молодые люди остались в нормальных отношениях, и предпочитают больше не обсуждать свой бурный роман.

На сегодняшний день женщина по-настоящему счастлива, в свои 35 лет ей удалось забеременеть, и теперь она проживает самый лучший период в своей жизни. Пресса давно пыталась узнать, кто же является отцом ребенка, поклонники так же больше не могли унять любопытство, отписывая под каждой фотографией вопросы о возлюбленном спортивного амбассадора.

Психолог под последним постом Виктории отметил, что Игорь Булатов (которого все считают отцом ребенка) явно вернул к жизни Вику. После романа с Басковым медийной личности было непросто, все вокруг все время вспоминали и расспрашивали об этом. Плюс ко всему, отметим, что для девушки, судя по прошлым романам и поступкам всегда была важная лишь семья, и вот, она наконец-то беременна. Теперь направление в жизни изменилось.

Даже фото в профиле стали ярче, а высказывания самой Лопыревой теплее. Кроме того, девушка вполне осознанно реагирует на негатив в комментариях, понимая значение сказанных слов, никакого негатива - ребёнок - всё, о чем стоит думать.