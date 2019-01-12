«Нет денег на силикон»: Анна Калашникова засветила пуш-ап ко дню рождения Малахова

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Обвисшую грудь уже сложно удержать бюстгальтером, поэтому Калашникова использует дешевые методы поддержки бюста, а «слепое» богатство не оправдывает себя.

В своём профиле Instagram Анна Калашникова, российская актриса выложила пост с фотографией, где она стоит с Андреем Малаховым, а в подписи поздравила его с днём рождения. Многие подписчики сослались на избыточное лицемерие Ани, что действительно имеет место быть, если даже провести аналогию к её внешнему виду.

Дело в том, что почти во всех интервью Аня кичится своей дороговизной. Со стороны она постоянно сияет и, вроде как, выглядит шикарно. На самом же деле представляет собой совершенно другую личность.

Аня изо всех сил пытается получить пиар от всех публичных личностей, чтобы про нее и вовсе не забывали. Допустим, даже то, что она стала частым «экспертом» Прямого эфира – показывает её потребность во внимании.

Известно, что Анна доплачивает неплохие деньги, чтобы быть в Прямом эфире Малахова.

В своём посте актриса лишь «сыграла» с выгодой для себя, или, как выразились пользователи сети в комментариях у Анны, «подлизала Малахову».

Забыв про всё и пытаясь выложить пост ко дню рождения Малахова, Анна сквозь «пелену» возможного пиара, выложила фотографию с торчащими накладками на грудь. Это, так же, как, допустим, рваные колготки, и пятна на платье показывают дешевизну и второсортность простушки.

Подписчики предположили, что «слепое» богатство Анны по своей сути – дешевые наряды и понты. В жизни же Анна проста и дёшева, иначе бы она точно могла сделать себе упругую и качественную грудь, а не приклеивать китайские накладки.